Українська співачка Ірина Федишин активно повертається до роботи після втрати доньки в жовтні.

Артистка показалася на студії, де, ймовірно, записує нову пісню. Раніше вона випустила композицію "Біль" з надією, що та допоможе іншим людям проживати свої втрати.

Ірина Федишин показалася після втрати дитини

"З головою в роботу", — лаконічно написала співачка.

У коментарях її активно підтримали підписники та зазначили, що чекають на нові пісні Ірини:

"Раді вас бачити в роботі, чекаємо ваші пісні".

"Ви наша найкраща".

"Ірино! Чекаємо ваших нових пісень".

Ірина Федишин показалася після втрати дитини

Втрата дочки

13 жовтня стало відомо, що Ірина та її чоловік Віталій Човник втратили третю дитину, яка була дуже довгоочікувана для пари. Продюсер спершу не став розкривати деталей, але попросив молитися за дружину та їхнього маленького ангела.

Відео дня

"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її… Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини ", — написав тоді Віталій.

Згодом пара розкрила всі деталі тієї трагічної ночі та навіть назвала прізвища лікарів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Чоловік Ірини Федишин назвав прізвища конкретних лікарів, яких звинувачує у смерті їхньої донечки.

Віталій Човник емоційно відреагував на заяви лікарні про кадрові зміни після їхньої трагедії.

"Лікарня Святої Анни" у Львові, де спостерігалася Ірина Федишин, надала відповідь на офіційний запит Фокусу. Директорка закладу Світлана Гаврилюк зазначила, що не може розголошувати подробиці справи через лікарську таємницю, однак назвала важливі деталі.