"Лікарня Святої Анни" у Львові, де спостерігалася Ірина Федишин, надала відповідь на офіційний запит Фокусу. Директорка закладу Світлана Гаврилюк зазначила, що не може розголошувати подробиці справи через лікарську таємницю, однак назвала важливі деталі.

У жовтні українська співачка Ірина Федишин втратила ненароджену доньку на пізньому терміні вагітності. Це сталося через повне відшарування плаценти та внутрішню кровотечу. Сама артистка опинилася у критичному стані – під час екстреної операції у Львові її життя вдалося врятувати.

Про трагічну історію вперше розповів чоловік Ірини Федишин, а згодом і сама співачка. Серед іншого, подружжя звинувачувало лікарів, які надавали допомогу.

Напередодні в своїх соцмережах Ірина опублікувала довгу історію, де по годинах розписала, що з нею відбувалося тієї ночі, а також опублікувала скриншоти листування з медиками.

Фокус звернувся до представників медичного закладу, щоб почути їхню версію подій.

Ми поставили такі запитання:

Чи відповідає дійсності версія подій, яку нещодавно опублікував чоловік Вашої пацієнтки? Що саме з написаного Ви можете спростувати, а що – підтвердити? Чи плануєте подавати в суд на співачку чи її чоловіка у зв’язку з цією історією? Була інформація про звільнення лікарки Вашого закладу. Чим було вмотивоване звільнення? Які порушення внутрішніх протоколів вдалося встановити?

Сьогодні, 19 листопада, від "Лікарні Святої Анни" надійшла офіційна відповідь, у якій директорка закладу Світлана Гаврилюк зазначила, що не може розкрити деталі справи через лікарську таємницю.

Разом з тим, вона повідомила, що "на даний момент" вони не планують подавати на співачку до суду через публічні звинувачення, а що стосується звільнення лікарки, то працівниця, мовляв, пішла сама, написавши заяву.

Опитування Як ви ставитеся до критики Ірини Федишин за публічність під час вагітності? Опитування відкрите до Це її свідомий вибір Нормально, але треба мати міру "Щастя любить тишу" Нічого не знаю про цю ситуацію Голосувати

Далі подаємо текст відповіді на запит без змін.

"Адміністрація філії комунального некомерційного товариства "Перше клінічне територіальне медичне обʼєднання м. Львова"" (скорочено – філія "Лікарня Святої Анни" КНТ "1 ТМО м. Львова") у відповідь на Ваш запит Nº1.9-4874-M3-260201 від 12.11.2026 року щодо обставин надання медичної допомоги українській співачці Ірині Федишин у філії "Лікарня Святої Анни" КНТ "1 ТМО м. Львова" повідомляємо наступне.

Відповідь лікарні на запит щодо Ірини Федишин, яка втратила дитину Фото: Фокус

Відповідно до ст. 39 1 основного закону про охорону здоровʼя інформація, що стосується надання медичної допомоги, в т.ч. навіть сам факт звернення є медичною таємницею, яка може розголошуватися виключно на законних піставах. Від так відповіді на запитання 1,4 КНТ "1 ТМО м. Львова "Філія "Лікарня Святої Анни" не має підстав надавати.

Послідовність дій медичного персоналу при зверненні до закладу здійснюється відповідно до протоколу медичної допомоги на підставі зібраного анамнезу і виставленого попереднього діагнозу.

Ні, на даний момент не плануємо.

Лікар звільнена із займаною посади згідно поданої заяви".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віталій Човник емоційно відгукнувся на заяви лікарні щодо кадрових змін, які відбулися після їхньої трагедії.

Ірина Федишин поділилася власними переживаннями через втрату дитини, яка так і не з'явилася на світ.

Чоловік співачки також озвучив прізвища лікарів, яких вважає причетними до смерті їхньої доньки.