В больнице, где Федишин потеряла ребенка, пояснили: врач уволилась сама, а суда не будет
"Больница Святой Анны" во Львове, где наблюдалась Ирина Федишин, ответила на официальный запрос Фокуса. Директор учреждения Светлана Гаврилюк отметила, что не может разглашать подробности дела из-за врачебной тайны, однако раскрыла важные детали.
В октябре украинская певица Ирина Федишин потеряла нерожденную дочь на позднем сроке беременности. Это произошло из-за полного отслоения плаценты и внутреннего кровотечения. Сама артистка оказалась в критическом состоянии – во время экстренной операции во Львове её жизнь удалось спасти.
О трагической истории впервые рассказал супруг Ирины Федишин, а позже и сама певица. Помимо прочего, супруги обвинили врачей, оказывавших помощь. Накануне в своих соцсетях Ирина опубликовала длинный пост, в котором по часам расписала, что с ней происходило той ночью, а также опубликовала скриншоты переписки с медиками. Фокус обратился к представителям больницы, чтобы услышать их версию событий.
Мы задали следующие вопросы:
- Соответствует ли действительности версия событий, которую недавно опубликовал муж Вашей пациентки? Что именно из написанного Вы можете опровергнуть, а что – подтвердить?
- Планируете ли Вы подавать в суд на певицу или её мужа в связи с этой историей?
- Появилась информация об увольнении врача из Вашего учреждения. Чем было мотивировано увольнение?
- Какие нарушения внутренних протоколов удалось установить?
Сегодня, 19 ноября, от "Больницы Святой Анны" поступил официальный ответ, в котором директор учреждения Светлана Гаврилюк отметила, что не может раскрыть подробности дела в связи с врачебной тайной.
Вместе с тем она сообщила, что "на данный момент" они не планируют подавать на певицу в суд из-за публичных обвинений, а что касается увольнения врача, то сотрудница, мол, ушла сама, написав заявление.
Как вы относитесь к критике Ирины Федишин за публичность во время беременности?
Далее приводим текст ответа на запрос без изменений.
"Администрация филиала коммунального некоммерческого общества "Первое клиническое территориальное медицинское объединение г. Львова"" (сокращённо – филиал "Больница Святой Анны" КНТ "1 ТМО г. Львова") в ответ на Ваш запрос № 1.9-4874-M3-260201 от 12.11.2026 года относительно обстоятельств оказания медицинской помощи украинской певице Ирине Федишин в филиале "Больница Святой Анны" КНТ "1 ТМО г. Львова" сообщаем следующее.
В соответствии со ст. 39 1 Основного закона об охране здоровья информация, касающаяся оказания медицинской помощи, в том числе даже сам факт обращения, является медицинской тайной, которая может разглашаться исключительно на законных основаниях. Следовательно, ответы на вопросы 1 и 4 КНТ "1 ТМО г. Львова "Филиал "Больница Святой Анны" не имеет оснований предоставлять.
Последовательность действий медицинского персонала при обращении в учреждение осуществляется в соответствии с протоколом оказания медицинской помощи на основании собранного анамнеза и поставленного предварительного диагноза.
Нет, на данный момент не планируем.
Врач уволена с занимаемой должности в соответствии с поданным заявлением".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Виталий Човник эмоционально отреагировал на заявления больницы о кадровых изменениях, произошедших после их трагедии.
- Ирина Федишин поделилась своими переживаниями в связи с потерей ребенка, который так и не появился на свет.
Супруг певицы также назвал фамилии врачей, которых считает причастными к смерти их дочери.