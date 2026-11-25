В Иране вынесли приговор певице Парасту Ахмади. Артистку приговорили к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба. Такое же наказание получили четверо членов концертной группы знаменитости.

Такое наказание в отношении Парасту Ахмади было вынесено в отделе исполнения приговоров прокуратуры города Кум. Об этом сообщает CNN.

Что известно

В декабре 2024 года Ахмади опубликовала на YouTube запись концерта, который состоялся недалеко от города Кум. Певица выступала в платье без рукавов и без хиджаба.

Зрителей на выступлении не было, но видео с концерта набрало более миллиона просмотров. В связи с этим в отношении 29-летней Ахмади возбудили уголовное дело.

В июне 2026 года иранский суд приговорил Ахмади и восьмерых членов её команды к 74 ударам плетью каждому. Их признали виновными в "нарушении общественной морали в связи с публикацией непристойного и аморального контента".

Видео дня

Помимо телесного наказания, Ахмади и её команде запретили заниматься творческой деятельностью и выезжать из страны в течение двух лет.

Ранее защита певицы отмечала, что суд назначил одно из самых суровых наказаний, хотя закон допускает менее строгие санкции.

Парасту Ахмади во время выступления Фото: Скрин видео

Почему в Иране женщинам запрещено петь и танцевать на публике

После Исламской революции 1979 года в Иране женщинам было запрещено выступать сольно перед смешанной аудиторией. Сначала запрет касался вообще любого пения, но впоследствии женщинам было разрешено выступать только в составе хора перед мужчинами или на закрытых мероприятиях, где аудитория состоит исключительно из женщин.

Причины этого запрета носят как религиозный, так и политический характер. Согласно иранскому и исламскому законодательству, женский голос считается "ауратом" (объектом, который может вызывать греховные мысли). Также женщинам запрещено появляться перед посторонними мужчинами без хиджаба. Это воспринимается как нарушение норм скромности.

Хиджаб и чёрный чадор, введённые в качестве обязательных после революции, стали символами идеологической чистоты и преданности режиму. Для верующих мусульманок головной убор является признаком благочестия перед Богом и скромности перед мужчинами за пределами их семей.

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