В Ірані винесли вирок стосовно співачки Парасту Ахмаді. Артистку засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу. Таке ж саме покарання отримали четверо членів концертної команди знаменитості.

Таке покарання щодо Парасту Ахмаді ухвалили у відділі виконання вироків прокуратури міста Кум. Про це повідомляє CNN.

Що відомо

У грудні 2024 року Ахмаді оприлюднила на YouTube запис концерту, який відбувся біля міста Кум. Співачка виступала в сукні без рукавів і хіджабу.

Глядачів на виступі не було, але відео з концерту набрало понад мільйон переглядів. Через це стосовно 29-річної Ахмаді відкрили кримінальну справу.

У червні 2026 року іранський суд засудив Ахмаді та вісьмох членів її команди до 74 ударів батогом кожного. Їх визнали винними у "порушенні суспільної моралі через публікацію непристойного та аморального контенту".

Відео дня

Окрім тілесного покарання, Ахмаді та її команді заборонили займатися творчою діяльністю та виїжджати з країни протягом двох років.

Раніше захист співачки наголошував, що суд призначив одне з найсуворіших покарань, хоча закон допускає менш суворі санкції.

Парасту Ахмаді під час виступу Фото: Скрін відео

Чому в Ірані жінкам заборонено співати та танцювати на публіці

Після Ісламської революції 1979 року в Ірані жінкам було заборонено виступати сольно перед змішаною аудиторією. Спочатку заборона стосувалася взагалі будь-якого співу, але згодом жінки отримали дозвіл виступати лише у складі хору перед чоловіками або на закритих заходах, де аудиторія складається виключно з жінок.

Причини цієї заборони мають як релігійний, так і політичний характер. Згідно з іранським та ісламським законодавством, жіночий голос вважається "ауратом" (об'єктом, який може викликати гріховні думки). Також жінкам заборонено з'являтися перед чужими чоловіками без хіджабу. Це сприймається як порушення норм скромності.

Хіджаб і чорний чадор, запроваджені як обов’язкові після революції, стали символами ідеологічної чистоти та відданості режиму. Для віруючих мусульманок головний убір є ознакою благочестя перед Богом і скромності перед чоловіками за межами їхніх сімей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, Рікі Мартін подав до суду на племінника, який звинувачував його в сексуальному насильстві.