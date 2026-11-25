Украинский хореограф и победитель шоу "Танцы со звездами" Женя Кот строит большой дом под Киевом. Знаменитость вкладывает немало средств в новое жилище. Более того, после работы некоторых мастеров мужчина влетел "в копеечку".

Женя Кот приступил к строительству в 2024 году. О всём процессе танцор рассказал в новом видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram (kot_jenya).

Сколько стоит строительство дома

По словам Кота, первые мастера, занимавшиеся ремонтом дома, нанесли немалый ущерб. Они разбили плитку, которая стоит несколько тысяч евро. Теперь знаменитости придется снова переплачивать, чтобы новые специалисты переделали работу.

"Вы видите перед собой разбитую плитку, а я вижу минус 700 евро. И ещё пять плиток — это где-то 1500 евро. Пришли мастера — сделали, пришли другие — переделывают за ними. Переделка — это ещё умножить на два. У меня была мысль положить тёплый пол, но она пришла после того, как мы положили плитку", — рассказал Кот.

Видео дня

Как выглядит дом Женя Кота Фото: Скрин видео Женя Кот рассказал о строительстве Фото: Скрин видео

Помимо плитки для строительства нужно приобрести поддоны. По словам Жени, их стоимость составляет 200–300 евро. Остальными подробностями о доме танцор пообещал поделиться в следующем видео.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женя Кот переживает тяжелую утрату — 5 ноября скончался его тесть.

Хореограф сообщал, что не уклоняется от мобилизации и не отказывается защищать нашу страну.

Кроме того, Кот и его жена, танцовщица Наталья Татаринцева, впервые стали родителями.