Український хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот будує великий будинок під Києвом. Знаменитість вкладає чимало коштів у нову оселю. Ба більше, після роботи деяких майстрів чоловік влетів "у копієчку".

Женя Кот розпочав будівництво у 2024 році. Про весь процес танцівник розповів у новому відео, яке оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (kot_jenya).

Скільки коштує будівництво будинку

За словами Кота, перші майстри, які займались ремонтом будинку, завдали чимало шкоди. Вони побили плитку, яка коштує кілька тисяч євро. Тепер знаменитості доведеться знову переплачувати, щоб нові фахівці переробляли роботу.

"Ви бачите перед собою розбиту плитку, а я бачу мінус 700 євро. І ще п’ять плиток, це десь 1500 євро. Прийшли майстри — зробили, прийшли інші — переробляють за ними. Переробка — це ще помножити на два. Була у мене думка теплу підлогу постелити, але вона прийшла після того, як ми постелили плитку", — розповів Кот.

Відео дня

Як виглядає будинок Жені Кота Фото: Скрін відео Женя Кот розповів про будівництво Фото: Скрін відео

Окрім плитки для будівництва треба придбати піддони. За словами Жені, їхня вартість становить 200-300 євро. Іншими деталями щодо будинку танцівник пообіцяв поділитися у наступному відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Женя Кот переживає важку втрату — помер його тесть 5 листопада.

Хореограф повідомляв, що не ховається від мобілізації і не відмовляється від захисту нашої країни.

Крім того, Кот та його дружина, танцівниця Наталія Татарінцева, вперше стали батьками.