Переселенка из Сумской области купила старый сельский дом в Черновицкой области и начала постепенно делать ремонт. С тех пор прошло два года – теперь дом не узнать.

Украинка, переехавшая из Сумской области на Буковину, поделилась в соцсетях историей о восстановлении старого дома в селе. В разгар ремонта она пережила гибель мужа, однако нашла в себе силы не останавливаться и довести совместный замысел до конца.

За два года работы новой хозяйке уже удалось обустроить кухню и санузел, а теперь настала очередь детской комнаты.

По словам автора видео, сначала переезд в Черновицкую область казался началом счастливого нового этапа, несмотря на большой объем работы.

"Переехали из Сумской области в Черновицкую, в старый сельский дом. Мы были очень счастливы, хотя даже не ожидали, что нас здесь ждет. Мы постепенно начали его восстанавливать. И когда в нашей кухне были голые пол и стены, а впереди еще столько работы, я даже не представляла, через что придется пройти", – рассказывает женщина.

Дом в деревне, требующий ремонта Фото: Instagram Дом в деревне, требующий ремонта Фото: Instagram

Самым тяжким испытанием во время ремонта стала трагическая весть с фронта — гибель любимого. Несмотря на боль утраты, украинка решила не бросать начатое дело.

"Я узнала, что муж погиб. После потери мужа продолжать ремонт в одиночку было одним из самых трудных решений в моей жизни. Но я решила не останавливаться, потому что это была наша мечта", – призналась автор блога.

На снимках "до" и "после" заметны кардинальные изменения в доме. Бывшая старая кухня с окрашенным полом, старой мебелью и глиняным полом после демонтажа превратилась в светлое и современное пространство. Там уложили светлый ламинат, установили мебель, современную технику и обустроили аккуратный санузел со стиральной машиной.

Дом в деревне после ремонта Фото: Instagram Дом в деревне после ремонта Фото: Instagram

Затем хозяйка приступила к обустройству детской комнаты. В ролике она показала помещение до начала работ. Там можно увидеть голубые стены, деревянные балки на потолке и зеленую изразцовую печь, старую советскую мебель, двуспальную кровать и подвесные гимнастические кольца.

"Сначала закончила кухню, а теперь настала очередь детской комнаты. И вот так выглядит наша комната "до". Как преобразилась эта комната, я покажу в следующем видео", – добавила украинка.

Дом в деревне во время ремонта Фото: Instagram

Помимо ремонта старого дома, женщина ведет блог о жизни в украинской деревне, совмещает бытовые дела с удаленной работой и развивает собственное дело с нуля.

Напомним, ранее Фокус сообщал о следующем:

Пара приобрела дом в деревне, в котором никто не жил около пяти лет. Впервые показав дом друзьям, молодые люди услышали совсем не ту реакцию, на которую рассчитывали. Близкие высмеяли жилище: там было очень неопрятно, а ремонта хватило бы надолго.

Анастасия с семьёй обменяла городскую квартиру на уютный дом рядом с лесом и теперь наслаждается каждым днём. Девушка рассказала о главных преимуществах жизни за городом в собственном доме.

Кроме того, в интернете показали самую необычную квартиру, выставленную на продажу в центре Черновцов. Здесь оборудованы несколько санузлов, фонтан, бассейн и даже сауна. Помимо этого, в квартире есть просторный подвал и немало кладовых.