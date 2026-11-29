Переселенка із Сумщини купила старий сільський будинок у Чернівецькій області й почала крок за кроком робити ремонт. Відтоді минуло два роки – тепер помешкання не впізнати.

Українка, яка переїхала з Сумської області на Буковину, поділилася в соцмережах історією відновлення старого будинку в селі. Посеред ремонту вона пережила загибель чоловіка, однак знайшла в собі сили не зупинятися і довести спільний задум до кінця.

За два роки робіт новій господині уже вдалося облаштувати кухню та санвузол, а тепер черга дійшла до дитячої кімнати.

За словами авторки відео, спершу переїзд у Чернівецьку область здавався початком щасливого нового етапу, попри великий обсяг роботи.

"Переїхали з Сумської області у Чернівецьку в старий сільський будинок. Ми були дуже щасливі, хоча навіть не очікували, що нас тут чекає. Ми поступово почали його відновлювати. І коли в нашій кухні була гола підлога та стіни, а попереду ще стільки роботи, я навіть не уявляла, через що доведеться пройти", – розповідає жінка.

Хата в селі до ремонту Фото: Instagram Хата в селі до ремонту Фото: Instagram

Найважчим випробуванням під час ремонту стала трагічна звістка з фронту – загибель коханого. Попри біль втрати, українка вирішила не кидати розпочату справу.

"Я дізналася, що чоловік загинув. Після втрати чоловіка продовжувати ремонт самій було одним із найважчих рішень у моєму житті. Але я вирішила не зупинятися, бо це була наша мрія", – зізналася авторка блогу.

На кадрах "до" та "після" помітно кардинальні зміни в оселі. Колишня стара кухня з пофарбованою підлогою, старими меблями та глиняною долівкою після демонтажу перетворилася на світлий і сучасний простір. Там поклали світлий ламінат, встановили меблі, сучасну техніку та облаштували охайний санвузол із пральною машиною.

Хата в селі після ремонту Фото: Instagram Хата в селі після ремонту Фото: Instagram

Далі господиня взялася за дитячу кімнату. У ролику вона показала приміщення до початку робіт. Там можна побпчити блакитні стіни, дерев’яні балки на стелі та зелена кахельна грубка, старі радянські меблі, двоспальне ліжко та підвісні гімнастичні кільця.

"Спочатку закінчила кухню, а тепер черга дійшла до дитячої кімнати. І ось так виглядає наше "до". Те, як перевтілилася ця кімната, показую в наступному відео", – додала українка.

Хата в селі під час ремонту Фото: Instagram

Окрім ремонту старого будинку, жінка веде блог про життя в українському селі, поєднує побут із віддаленою роботою та розвиває власну справу з нуля.

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