Принцесса Уэльская Кэтрин почти забыла, что она будущая королева, когда появилась в государственной больнице Чейз в Хэмпшире.

Когда Кейт Миддлтон прибывает на королевские мероприятия, многие поклонники выстраиваются в очередь, чтобы сделать селфи, пообщаться и даже обняться с ней, что свидетельствует о её огромной популярности. Однако во время визита в общественную больницу Чейз в Хэмпшире она, по-видимому, забыла, какое влияние может оказать её приезд на людей.

Кейт Миддлтон "забыла", что она станет королевой

Сфотографировавшись вместе с сотрудниками больницы, принцесса Кэтрин невинно спросила команду: "У вас сегодня много встреч?", а один из сотрудников быстро ответил: "После этого мы не сможем проводить никаких встреч, это слишком интересно!", от чего все, включая Кэтрин, начали смеяться.

Видео дня

Поделившись видео в X (ранее известном как Twitter), один поклонник королевской семьи прокомментировал: "Иногда она забывает, что она будущая королева". Другой ответил: "Именно поэтому её так любят".

Кейт Миддлтон "забыла", что она станет королевой Фото: X (Twitter)

Член королевской семьи посетил больницу, чтобы поддержать проект Королевского фонда в поддержку раннего детства. Цель проекта — помочь выявить больше младенцев и семей, нуждающихся в поддержке.

Кейт Миддлтон во время посещения больницы

Во время выхода мать троих детей села на пол, чтобы пообщаться с шестимесячной малышкой по имени Энид, и был момент, когда казалось, что малышка могла укусить будущую королеву за палец.

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