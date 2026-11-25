Кейт Міддлтон "забула", що вона — майбутня королева (фото)
Принцеса Уельська Кетрін майже забула, що вона майбутня королева під час появи у громадській лікарні Чейз у Гемпширі.
Коли Кейт Міддлтон прибуває на королівські заходи, багато шанувальників вишикуються в чергу для селфі, розмов і навіть обіймів, доводячи, наскільки вона популярна. Однак під час візиту до громадської лікарні Чейз у Гемпширі вона, мабуть, забула, який вплив може мати її приїзд на людей.
Кейт Міддлтон "забула", що вона буде королевою
Сфотографувавшись разом із працівниками лікарні, принцеса Кетрін невинно запитала команду: "У вас багато зустрічей сьогодні?", а один із співробітників швидко відповів: "Після цього ми не зможемо проводити жодних зустрічей, це надто цікаво!" від чого всі, включаючи Кетрін, почали сміятися.
Поділившись відео в X (раніше відомий як Twitter), один королівський шанувальник прокоментував: "Інколи вона забуває, що вона майбутня королева". Інший відповів: "Тому її так люблять".
Монарша особа була в лікарні, щоб підтримати проєкт Королівського фонду для раннього дитинства. Мета – допомогти виявити більше немовлят і сімей, які потребують підтримки.
Під час виходу мати трьох дітей сіла на підлогу, щоб поспілкуватися над шестимісячною дитиною на ім’я Енід, і був один момент, коли здавалося, що малеча могла покусати майбутню королеву за палець.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Кейт Міддлтон відмовила фанату в одному проханні, бо це проти правил.
- Принцеса Уельська розповіла про відновлення після онкологічного захворювання та про те, що допомагає їй долати "складні часи".
Маєток Кетрін та Вільяма намагалися пограбувати невідомі.