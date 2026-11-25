Принцеса Уельська Кетрін майже забула, що вона майбутня королева під час появи у громадській лікарні Чейз у Гемпширі.

Коли Кейт Міддлтон прибуває на королівські заходи, багато шанувальників вишикуються в чергу для селфі, розмов і навіть обіймів, доводячи, наскільки вона популярна. Однак під час візиту до громадської лікарні Чейз у Гемпширі вона, мабуть, забула, який вплив може мати її приїзд на людей.

Кейт Міддлтон "забула", що вона буде королевою

Сфотографувавшись разом із працівниками лікарні, принцеса Кетрін невинно запитала команду: "У вас багато зустрічей сьогодні?", а один із співробітників швидко відповів: "Після цього ми не зможемо проводити жодних зустрічей, це надто цікаво!" від чого всі, включаючи Кетрін, почали сміятися.

Поділившись відео в X (раніше відомий як Twitter), один королівський шанувальник прокоментував: "Інколи вона забуває, що вона майбутня королева". Інший відповів: "Тому її так люблять".

Відео дня

Кейт Міддлтон "забула", що вона буде королевою Фото: X (Twitter)

Монарша особа була в лікарні, щоб підтримати проєкт Королівського фонду для раннього дитинства. Мета – допомогти виявити більше немовлят і сімей, які потребують підтримки.

Кейт Міддлтон під час візиту в лікарню

Під час виходу мати трьох дітей сіла на підлогу, щоб поспілкуватися над шестимісячною дитиною на ім’я Енід, і був один момент, коли здавалося, що малеча могла покусати майбутню королеву за палець.

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