Украинский певец Владимир Дантес сыграл главную роль в фильме "Пауза", где в центре событий супруги оказываются на грани разрыва. Знаменитость рассказал о собственном опыте развода с Надеждой Дорофеевой и признался, что часто становится причиной расставания.

Владимир Дантес считает, что одной из серьезных проблем, приводящих к разводу, является неумение или нежелание откровенно поговорить с партнером. Об этом певец рассказал в интервью "Люкс ФМ".

Почему распался брак Дантеса и Дорофеевой

По словам артиста, на сегодняшний день главная проблема людей заключается в том, что они вступают в брак слишком рано или слишком поздно.

"На самом деле это большая проблема всех людей нашего возраста: мы женимся либо слишком рано, либо доходим до того возраста, когда уже не понимаем, что с нами происходит. И, пытаясь найти себя, мы теряем людей, которые нас любили, отталкиваем их или понимаем, что на самом деле нас не любили", – рассказал Дантес.

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Кроме того, серьёзной проблемой, приводящей к разводу, является неумение или нежелание откровенно поговорить с партнёром.

"Страшно говорить о своих эмоциях. Я, на самом деле, закрытый человек. Мне трудно говорить о чувствах. Мы можем создавать впечатление, что мы такие крутые, но на самом деле мы уязвимы. Нам часто больно, но мы не можем об этом сказать", – подчеркнул Дантес.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева Фото: Instagram

Отношения Дантеса с Дорофеевой — что известно

Владимир Дантес и Надя Дорофеева начали встречаться в 2012 году. В 2015 году они поженились. В январе 2022 года звезды прекратили отношения, а уже в марте публично объявили о расставании.

Впоследствии Дорофеева начала встречаться с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. В 2023 году пара поженилась.

В то время Дантес завязал отношения с Дашей Кацуриной — дизайнером и бывшей женой Миши Кацурина. Однако в 2025 году пара рассталась.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Надя Дорофеева и её бывший муж Владимир Дантес неожиданно появились на одном мероприятии. Бывшие супруги посетили киевский концерт MONATIK в Национальном академическом театре оперы и балета Украины, правда, каждый в своей компании.

Также недавно звезды встретились на шоу, куда Надю пригласили в качестве гостьи, а Владимира — в качестве ведущего.

Кстати, Дантес появился со своей новой возлюбленной Анастасией и фактически подтвердил их отношения. Она работает в сфере маркетинга в киберспорте.