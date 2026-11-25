Український співак Володимир Дантес знявся в головній ролі у фільмі "Пауза", де у центрі подій подружжя опиняється на межі розриву. Знаменитість розповів про власний досвід розлучення із Надею Дорофєєвою, і зізнався, що часто стає причиною розставання.

Володимир Дантес вважає серйозною проблемою, яка призводить до розлучення, – невміння чи небажання відверто поговорити з партнером. Про це співак заговорив в інтерв’ю "Люкс ФМ".

Чому розпався шлюб Дантеса і Дорофєєвої

За словами артиста, на сьогодні велика проблема людей в тому, що вони занадто рано або пізно одружуються.

"Насправді це велика проблема всіх людей нашого віку: ми одружуємося чи занадто рано, чи доходили до віку, коли ми не знали, що з нами відбувається. І, щоб знайти себе, ми втрачаємо людей, які нас любили, чи відштовхуємо їх, чи розуміємо, що насправді не любили", – розповів Дантес.

Крім цього, серйозною проблемою, яка призводить до розлучення, є невміння чи небажання відверто поговорити з партнером.

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"Страшно сказати про свої емоції. Я закрита людина, насправді. Мені важко говорити про почуття. Ми можемо транслювати, що ми такі круті, але насправді ми вразливі. Нам часто боляче, але ми не можемо про це сказати", – наголосив Дантес.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва Фото: Instagram

Стосунки Дантеса з Дорофєєвою — що відомо

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва почали зустрічатись у 2012 році. У 2015 році вони одружилися. У січні 2022 року зірки завершили стосунки, а вже у березні публічно оголосили про розставання.

Згодом Дорофєєва почала зустрічатися з ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним. У 2023 році пара одружилася.

У той час Дантес почав стосунки з Дашею Кацуріною – дизайнеркою та колишньою дружиною Міші Кацуріна. Однак у 2025 році пара розійшлась.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Надя Дорофєєва та її колишній чоловік Володимир Дантес неочікувано з’явилися на одному заході. Експодружжя відвідало київський концерт MONATIK у Національному академічному театрі опери та балету України, щоправда, кожен у своїй компанії.

Також нещодавно зірки зустрілися на шоу, куди Надю запросили гостею, а Володимира – ведучим.

До речі, Дантес показався зі своєю новою коханою Анастасією та фактично підтвердив їхні стосунки. Вона працює у сфері маркетингу в кіберспорті.