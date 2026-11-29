Решение покрасить прихожую в ослепительно-белый цвет, чтобы компенсировать отсутствие окон, часто оборачивается против владельцев жилья. Такие стены уже после обеда начинают казаться серыми и однообразными, а любая царапина от сумки, детской коляски или руля велосипеда мгновенно бросается в глаза.

Небольшой темный коридор – проблема многих квартир и домов. Приходится проявить креативность, чтобы найти правильное решение, как сделать прихожую светлее, визуально просторнее, а также более стильно оформленной, но не за все деньги мира. Фокус предлагает шесть простых приёмов, которые подойдут практически всем. И вам не придётся делать капитальный ремонт!

1. Известковая краска и глянцевый белый

Фактурная известковая краска всегда выглядит дороже обычной водоэмульсионной, поскольку создает эффект ручной работы. Незначительная неравномерность покрытия и тёплые розоватые полутона напоминают старую средиземноморскую штукатурку и придают стенам глубину.

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Фактурная известковая краска всегда выглядит дороже Фото: Farrow & Ball

Чтобы такое покрытие не "поглощало" свет в узком помещении, его рекомендуют сочетать с белыми глянцевыми панелями – они будут выполнять роль отражателя.

2. Приглушённый шалфейный цвет

Сдержанный зеленый с примесью серого – классика британских интерьеров, которая автоматически придает дому респектабельность. Серый подтон сглаживает излишнюю яркость, делая цвет "взрослым" и благородным.

Сдержанный зеленый с оттенком серого – классика британских интерьеров Фото: Farrow & Ball

Главный секрет визуального расширения пространства заключается в технике нанесения: красить нужно всё – от плинтусов до потолочного карниза. Отсутствие контрастных переходов устраняет визуальные границы, которые обычно разбивают и без того небольшую комнату на части.

3. Меловой оттенок белого и лепнина

Если вы всё же не готовы отказаться от светлой основы, замените стерильный белый на мягкий меловой. Чтобы стены не выглядели скучно, дизайнеры советуют добавить архитектурный рельеф – молдинги, карнизы или потолочные розетки.

Дизайнеры советуют добавить архитектурный рельеф Фото: Farrow & Ball

Не обязательно тратиться на гипс: лёгкие элементы из МДФ или плотного полистирола после окраски в цвет стен визуально неотличимы от дорогой лепнины.

4. Бордовые акценты на дереве

Винный оттенок – это сложная и престижная альтернатива красному, в которой сочетаются теплота, приглушенность коричневого и глубина синего подтона.

Винный оттенок – это сложная и престижная альтернатива красному Фото: Farrow & Ball

В небольшом коридоре бордовый цвет лучше использовать для деревянных элементов – дверей, наличников и плинтусов, оставив основные стены светлыми. Помимо визуального контраста, это ещё и практично: на тёмных плинтусах почти незаметны следы от уличной обуви и пылесоса.

5. Дымчато-голубой цвет

Если окна смежных комнат выходят на север и в коридор попадает только холодный рассеянный свет, теплые бежевые или желтоватые стены могут выглядеть мрачно. В таких условиях выигрышно смотрятся приглушенные голубые оттенки с серым подтоном.

Дымчато-синий выглядит гораздо элегантнее Фото: Farrow & Ball

Дымчато-синий выглядит гораздо элегантнее, чем пастельно-голубой, и становится идеальным фоном для классических элементов, таких как массивная люстра или резные рамы.

6. Глянцевый чёрный для деталей

Чёрный цвет не визуально уменьшит прихожую, если использовать его точечно – исключительно для окраски деревянных поверхностей и фурнитуры, выбрав глянцевую отделку.

Черный цвет не визуально уменьшит прихожую, если использовать его точечно Фото: Farrow & Ball

Светлые стены будут по-прежнему отражать дневной свет, а чёрные двери или перила создадут эффект дорогого лакированного дерева, хотя обойдутся всего в стоимость одной банки краски.

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