Рішення пофарбувати передпокій у сліпучо-білий колір, щоб компенсувати брак вікон, часто грає проти власників житла. Такі стіни починають здаватися сірими та плоскими уже по обіді, а будь-яка подряпина від сумки, дитячого візка чи керма велосипеда миттєво кидається в очі.

Маленький темний коридор – проблема багатьох квартир і будинків. Доводиться змагатися у креативності, щоб придумати правильне рішення, як зробити передпокій світлішим, візуально більшим, а також дорожче оформленим, але не за всі гроші світу. Фокус пропонує шість простих трюків, які підійдуть практично всім. І вам не доведеться робити капітальний ремонт!

1. Вапняна фарба та глянцевий білий

Фактурна вапняна фарба завжди виглядає дорожче за звичайну водоемульсійну, оскільки створює ефект ручної роботи. Легка нерівномірність покриття та теплі рожевуваті напівтони нагадують стару середземноморську штукатурку і додають стінам глибини.

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Фактурна вапняна фарба завжди виглядає дорожче Фото: Farrow & Ball

Щоб таке покриття не "з'їдало" світло у вузькому приміщенні, його радять поєднувати з білими глянцевими панелями – вони працюватимуть як відбивач.

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2. Приглушений шавлієвий колір

Стриманий зелений із домішкою сірого – класика британських інтер'єрів, яка автоматично додає оселі респектабельності. Сірий підтон прибирає зайву яскравість, роблячи колір "дорослим" і шляхетним.

Стриманий зелений із домішкою сірого – класика британських інтер'єрів Фото: Farrow & Ball

Головний секрет розширення простору тут полягає в техніці нанесення: фарбувати потрібно все – від плінтусів до стельового карниза. Відсутність контрастних переходів прибирає візуальні межі, які зазвичай дроблять і без того малу кімнату.

3. Крейдяний відтінок білого та ліпнина

Якщо ви все ж не готові відмовитися від світлої бази, замініть стерильний білий на м'який крейдяний. Щоб стіни не виглядали нудно, дизайнери радять додати архітектурного рельєфу – молдинги, карнизи або стельові розетки.

Дизайнери радять додати архітектурного рельєфу Фото: Farrow & Ball

Необов'язково витрачатися на гіпс: легкі елементи з МДФ або щільного полістиролу після фарбування в колір стін візуально не відрізнити від дорогої ліпнини.

4. Бордові акценти на дереві

Винний відтінок – це складна й статусна альтернатива червоному, в якій поєднуються теплота, приглушеність коричневого та глибина синього підтону.

Винний відтінок – це складна й статусна альтернатива червоному Фото: Farrow & Ball

У маленькому коридорі бордовий краще залишити для дерев'яних елементів – дверей, лиштви та плінтусів, залишивши основні стіни світлими. Окрім візуального контрасту, це ще й практично: на темних плінтусах майже непомітні сліди від вуличного взуття та пилососа.

5. Димчастий блакитний колір

Якщо вікна суміжних кімнат виходять на північ і в коридор потрапляє лише холодне розсіяне світло, теплі бежеві чи жовтуваті стіни можуть виглядати похмуро. У таких умовах виграшно працюють приглушені блакитні відтінки із сірим підтоном.

Димчастий синій має значно елегантніший вигляд Фото: Farrow & Ball

Димчастий синій має значно елегантніший вигляд за пастельний блакитний і стає ідеальним фоном для класичних деталей на кшталт масивної люстри чи різьблених рам.

6. Глянцевий чорний для деталей

Чорний колір не зменшить передпокій, якщо використовувати його точково – виключно для фарбування дерев'яних поверхонь та фурнітури, обравши глянцевий фініш.

Чорний колір не зменшить передпокій, якщо використовувати його точково Фото: Farrow & Ball

Світлі стіни продовжать відбивати денне світло, а чорні двері чи перила створять ефект дорогого лакованого дерева, хоча обійдуться у вартість однієї банки фарби.

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