Голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли впервые после развода обнародовали редкое совместное заявление. Соглашение, достигнутое бывшими супругами, положило конец их спору по поводу французского поместья, где в 2014 году состоялась их свадьба.

Брэд Питт и Анджелина Джоли урегулировали затянувшийся судебный спор вокруг поместья Шато Мираваль, сделав совместное заявление о своём решении. Об этом сообщает HELLO! Magazine.

Заявление Питта и Джоли

Бывшие супруги, расставшиеся десять лет назад, договорились урегулировать конфликт, возникший из-за продажи Джоли её доли в поместье Шато Мираваль.

"Мы урегулировали вопрос во внесудебном порядке, руководствуясь наилучшими интересами нашей семьи, и больше не будем давать никаких комментариев. Любые комментарии в СМИ, приписываемые "источникам", на самом деле не исходят ни от нас, ни от кого-либо из нашего ближайшего окружения", — заявили представители актеров.

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Таким образом, это соглашение ставит точку в сложном периоде для 62-летнего Брэда и 51-летней Анджелины: их деловой конфликт переплелся с обвинениями, сопровождавшими распад их брака.

В 2008 году бывшие супруги приобрели поместье площадью около 485 гектаров на юге Франции. Позже, в августе 2014 года, именно там состоялась их свадьба.

В 2022 году Питт подал иск, оспаривая решение Анджелины продать свою долю в этом поместье компании Tenute del Mondo — винодельческому подразделению Stoli Group.

Питт утверждал, что у них была договоренность: ни один из них не будет продавать свою долю без согласия другого. Анджелина же отрицала необходимость получения его одобрения. Хотя взаимные претензии между ними были урегулированы, судебный процесс, инициированный Брэдом против бизнесмена Юрия Шефлера и его компании, продолжается.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Instagram

Как развивался судебный спор между Джоли и Питтом

В ходе судебного разбирательства команда юристов Анджелины заявила, что переговоры о продаже её доли Брэду сорвались из-за требования подписать соглашение о неразглашении. По словам адвокатов, это соглашение ограничило бы её возможность публично говорить о случаях жестокого обращения.

В судебных документах также содержатся утверждения актрисы о том, что во время частного авиаперелета в сентябре 2016 года Брэд вел себя жестоко — как физически, так и словесно — по отношению к ней и их детям. Актёр отвергает эти обвинения.

У бывших супругов шестеро детей: Меддокс, Пакс, Захара, Шейло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети звезд.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анджелина Джоли решила покинуть Лос-Анджелес. Знаменитость уже приобрела поместье в штате Коннектикут (Восточное побережье США).

Младшая дочь Джоли и Питта — Вивьен — была госпитализирована из-за расстройства пищевого поведения. Это произошло в начале 2026 года. У девушки были проблемы с психическим здоровьем.

Кроме того, Джоли подробно рассказала, как разрыв с Питтом кардинально изменил её карьерные планы и какую решающую роль в её эмоциональном восстановлении сыграли дети.