Голлівудські актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі оприлюднили рідкісну спільну заяву вперше після розлучення. Угода, якої досягло колишнє подружжя, поклала край їхній суперечці щодо французького маєтку, де у 2014 році відбулося їхнє весілля.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі врегулювали тривалий судовий спір навколо маєтку Шато Міраваль, зробивши спільну заяву про своє рішення. Про це повідомляє HELLO! Magazine.

Заява Пітта і Джолі

Колишнє подружжя, яке розійшлося десять років тому, домовилося вирішити конфлікт, що виник через продаж Джолі її частки маєтку Шато Міраваль.

"Ми врегулювали питання в позасудовому порядку, керуючись найкращими інтересами нашої сім'ї, і більше не надаватимемо жодних коментарів. Будь-які коментарі в ЗМІ, що приписуються "джерелам", насправді не походять ні від нас, ні від когось із нашого близького оточення", — заявили представники акторів.

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Таким чином, ця угода ставить крапку у складному періоді для 62-річного Бреда та 51-річної Анджеліни: їхній бізнес-конфлікт переплівся зі звинуваченнями, що супроводжували розпад їхнього шлюбу.

Колишнє подружжя придбало маєток площею близько 485 гектарів на півдні Франції у 2008 році. Пізніше, у серпні 2014 року, саме там відбулося їхнє весілля.

У 2022 році Пітт подав позов, оскаржуючи рішення Анджеліни продати її частку в цьому маєтку компанії Tenute del Mondo — виноробному підрозділу Stoli Group.

Пітт стверджував, що вони мали домовленість: жоден із них не продаватиме свою частку без згоди іншого. Анджеліна ж заперечувала необхідність отримання його схвалення. Хоча взаємні претензії між ними було врегульовано, судовий процес, ініційований Бредом проти бізнесмена Юрія Шефлера та його компанії, триває.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Instagram

Як розвивався судовий спір між Джолі та Піттом

Під час судового розгляду команда юристів Анджеліни заявила, що переговори про продаж її частки Бреду зірвалися через вимогу підписати угоду про нерозголошення. За словами адвокатів, ця угода обмежила б її можливість публічно говорити про випадки жорстокого поводження.

У судових документах також містяться твердження акторки про те, що під час приватного авіаперельоту у вересні 2016 року Бред поводився жорстоко — як фізично, так і словесно — стосовно неї та їхніх дітей. Актор відкидає ці звинувачення.

У колишніх є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні спадкоємці зірок.

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