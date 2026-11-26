Американская певица Бритни Спирс воссоединилась со своей семьёй в День благодарения. Это произошло через несколько дней после того, как знаменитость неожиданно извинилась перед ними, опубликовав соответствующее заявление в Instagram.

В настоящее время Бритни Спирс находится в Луизиане (штат США) по случаю Дня благодарения. Она проводит время со своими родными. Об этом сообщает Page Six.

Бритни Спирс воссоединилась с семьёй после конфликтов

По словам инсайдера, певица проводит время в Луизиане со своими сыновьями — Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом, а также с сестрой Джейми Линн Спирс, её мужем Джейми Уотсоном и племянницами — Мэдди и Айви.

"Пока что все прекрасно проводят время", — отметил источник.

Кроме того, Бритни встретилась со своими родителями — Джейми и Линн Спирс.

Бритни Спирс извинилась перед семьёй

Воссоединение с семьёй, с которой певица ранее разорвала отношения, произошло после того, как поп-звезда написала в Instagram, что скучает по родным. Интересно, что этот пост позже был удалён.

Видео дня

"Мне очень повезло, что у меня такая замечательная семья… Прошу прощения за то, что снова затронула прошлые проблемы. Думаю, я сделала это, потому что поняла, что должна защитить свое сердце… Да, я умею любить, и если я люблю — то люблю по-настоящему! Мой упрямство — это что-то детское, мне даже стыдно", — написала Бритни.

В заключение артистка отметила: "Что касается прошлого — я же просто человек, и, возможно, в том, что я говорила, есть определенный смысл (с точки зрения психологии)… В любом случае, я прошу прощения у семьи за то, что вызвала эти воспоминания, ведь мы никогда не обсуждали это с глазу на глаз… А на самом деле всё потому, что я просто безумно по ним скучаю! И очень извиняюсь!".

Бритни Спирс с отцом Фото: Instagram

Отношения Спирс с семьёй

У Бритни сложились непростые отношения с семьёй, о чём она открыто говорила. Ранее певица публично раскритиковала в Instagram свою сестру, а также бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Так, Спирс обвинила сестру в том, что та не позволяла ей подержать на руках свою 8-летнюю дочь Айви. Также певица призналась, что до сих пор испытывает "боль" из-за опекунства, которому её подвергли родители.

Бритни Спирс была помещена под опеку в феврале 2008 года после того, как пережила публичные кризисы, связанные с психическим здоровьем и личной жизнью. В ноябре 2021 года её освободили из-под опеки.

В марте Бритни попала в заголовки новостей из-за ареста за вождение в нетрезвом состоянии. Она признала свою вину и добровольно поступила в реабилитационный центр.

После ареста Спирс также пытается наладить отношения со своими сыновьями.

Бритни Спирс с сыновьями Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бритни Спирс в очередной раз продемонстрировала странные танцы в нижнем белье, держа в руках ножи. При этом знаменитость отметила, что это уже десятое её выступление с опасными предметами, от которых она в восторге.

Кроме того, певица оказалась в центре семейного скандала: её сыновья, Шон Престон и Джейден, серьёзно обиделись на свою знаменитую мать из-за того, что она проигнорировала их совместный дебют на подиуме во время Недели моды в Париже.

Кроме того, артистка сделала редкое семейное фото со своими сыновьями во время поездки в парк развлечений "Долливуд".