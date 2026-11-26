Американська співачка Брітні Спірс возз'єдналася зі своєю родиною на День подяки. Це сталося через кілька днів після того, як знаменитість несподівано попросила в них вибачення, оприлюднивши відповідну заяву в Instagram.

Наразі Брітні Спірс перебуває в Луїзіані (штат США) з нагоди свята Дня подяки. Вона проводить час зі своїми рідними. Про це повідомляє Page Six.

Брітні Спірс возз'єдналася з родиною після конфліктів

За словами інсайдера, співачка проводить час в Луїзіані зі своїми синами — Шоном Престоном і Джейденом Джеймсом, а також сестрою Джеймі Лінн Спірс, її чоловіком Джеймі Вотсоном, і племінницями — Медді та Айві.

"Поки що всі чудово проводять час", — зазначило джерело.

Крім цього, Брітні зустрілася зі своїми батьками — Джеймі та Лінн Спірс.

Брітні Спірс вибачилась перед родиною

Возз’єднання з родиною, з якою співачка раніше розірвала стосунки, відбулося після того, як попзірка написала в Instagram, що сумує за рідними. Цікаво, що допис згодом було видалено.

Відео дня

"Мені дуже пощастило мати таку прекрасну родину… Прошу вибачення за те, що знову порушила минулі проблеми. Думаю, я зробила це, бо зрозуміла, що мушу захистити своє серце… Так, я вмію любити, і якщо я люблю — то люблю по-справжньому! Моя впертість — це щось дитяче, мені навіть соромно", — написала Брітні.

Насамкінець артистка зазначила: "Щодо минулого — я ж просто людина, і, можливо, в тому, що я казала, є певний сенс (з погляду психології)… У будь-якому разі, вибачаюсь перед родиною за те, що викликала ці спогади, адже ми ніколи не обговорювали це віч-на-віч… А насправді все тому, що я просто шалено за ними сумую! І дуже перепрошую!".

Брітні Спірс з батьком Фото: Instagram

Стосунки Спірс із сім’єю

У Брітні склалися непрості стосунки з родиною, про що вона відкрито говорила. Раніше співачка публічно розкритикувала в Instagram свою сестру, а також колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна.

Так, Спірс звинуватила сестру в тому, що та не дозволяла їй потримати на руках свою 8-річну доньку Айві. Також співачка зізналася, що досі відчуває "біль" через опікунство, якому її піддали батьки.

Брітні Спірс опинилася під опікою в лютому 2008 року після того, як пережила публічні кризи, пов’язані з психічним здоров’ям та особистим життям. У листопаді 2021 року її звільнили з-під опіки.

У березні Брітні потрапила в заголовки новин через арешт за керування автомобілем у нетверезому стані. Вона визнала провину і добровільно лягла в реабілітаційний центр.

Після арешту Спірс також намагається налагодити стосунки зі своїми синами.

Брітні Спірс із синами Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Брітні Спірс вкотре продемонструвала дивні танці у спідній білизні, тримаючи у руках ножі. Водночас знаменитість зазначила, що це вже десятий її виступ із небезпечними предметами, від яких вона в захваті.

Також співачка опинилася в центрі сімейного скандалу: її сини, Шон Престон та Джейден, серйозно образилися на зіркову матір через те, що вона проігнорувала їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі.

Крім того, артистка зробила рідкісне сімейне фото зі своїми синами під час поїздки до парку розваг "Доллівуд".