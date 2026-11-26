Популярная украинская блогерша Симбочка впервые призналась, что страдала зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ. У звезды даже случилась передозировка наркотиками. Впрочем, по словам девушки, она преодолела этот этап, и сейчас ничего не употребляет.

Симбочка с стыдом вспоминает этот период своей жизни. Она подчеркнула, что таким образом убегала от всех проблем и мыслей. Об этом блогерша рассказала в интервью Василию Тимошенко.

Передозировка Симбочки

Девушка призналась, что часто употребляла алкоголь и курила травку, но только тогда, когда рядом не было дочери Софийки.

"Мне было стыдно, я таким образом убегала от всех проблем и мыслей. Человек, который всегда боялся остаться один, а его так бросили… Мысли, когда я оставалась наедине с собой, просто пожирали меня", — сказала блогерша.

Кроме того, Симбочка рассказала, что у неё была передозировка запрещёнными веществами. По её словам, это очень ужасно, и она больше не собирается возвращаться к такому образу жизни.

Видео дня

"Была передозировка. Никогда не пробуйте никаких наркотиков. Кто говорит, что травка — это не наркотик, — это наркотик. Всё, что меняет твоё сознание, — это наркотики. Это очень ужасно. Когда ты куришь травку, тебе становится очень плохо. Единственный способ остановить передозировку — это пойти и поблевать. Хорошо, что я переросла или пережила это… У кого-то последствия бывают гораздо страшнее, вплоть до смерти", — призналась девушка.

В настоящее время Симбочка не употребляет алкоголь и запрещенные вещества, единственное, что она курит, — это IQOS.

Как сейчас выглядит Симбочка Фото: Скрин видео

Чем известна Симбочка

У блогерши многомиллионная аудитория. Она стала популярной благодаря коротким видео и прямым эфирам в социальных сетях. Кроме того, девушка прославилась благодаря своей публичной личной жизни с певцом Ильей Парфенюком.

У пары родилась дочь София в 2024 году. В ноябре того же года они расстались. Симбочка не стала вдаваться в подробности, но отметила, что в последние месяцы всё шло к разрыву отношений.

После развода разгорелся скандал, сопровождавшийся взаимными публичными обвинениями в насилии, шантаже и безразличии к их общей дочери Софии.

Фотография с Парфенюком и дочерью Фото: instagram.com/simbochkka

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Симбочка оказалась в центре скандала после того, как опубликовала видео, на котором её малолетняя дочь едет в машине без автокресла.

Кроме того, звезда соцсетей попала в ДТП на квадроцикле.

Кроме того, блогерша призналась, что не подписывала никакого контракта с музыкальной группой Kalush Orchestra и не получает гонораров за совместные выступления.