Популярна українська блогерка Сімбочка вперше зізналась, що була залежна від алкоголю і заборонених речовин. У зірки навіть сталося передозування наркотиками. Втім, за словами дівчини, вона пройшла цей етап, і наразі нічого не вживає.

Сімбочка згадує цей період життя із соромом. Вона наголосила, що таким способом тікала від всіх проблем і думок. Про це блогерка заговорила в інтерв’ю Василю Тимошенку.

Передозування Сімбочки

Дівчина зізналась, що часто вживала алкоголь і курила траву, але тільки тоді, коли поруч не було доньки Софійки.

"Мені було соромно, я таким способом тікала від всіх проблем і думок. Людина, яка завжди боялася залишитися сама, а її отак кинули… Думки сам на сам просто з’їдали", — сказала блогерка.

Також Сімбочка розповіла, що в неї було передозування забороненими речовинами. За її словами, це дуже жахливо, і більше вона не збирається повертатися до цього способу життя.

Відео дня

"Було передозування. Ніколи не пробуйте ніяких наркотиків. Хто каже, що трава — це не наркотик, — це наркотик. Все, що змінює твою голову, — це наркотики. Це дуже жахливо. Коли ти куриш траву, то тобі дуже погано. Єдине, як ти можеш зупинити передозування, — це піти поблювати. Добре, що я переросла чи пережила це… У когось взагалі є жахливіші наслідки, аж до смерті", — зізналась дівчина.

Наразі Сімбочка не вживає алкоголь і заборонені речовини, єдине, що вона курить – це IQOS.

Як зараз виглядає Сімбочка Фото: Скрін відео

Чим відома Сімбочка

Блогерка має багатомільйонну аудиторію. Вона здобула популярність короткими відео і прямими ефірами у соцмережах. Також дівчина стала відомою через публічне особисте життя зі співаком Іллею Парфенюком.

У пари народилася донька Софія у 2024 році. У листопаді того ж року вони розлучилися. Сімбочка не стала вдаватися в подробиці, але зазначила, що останні місяці все йшло до розриву стосунків.

Після розлучення розгорівся скандал, який супроводжувався взаємними публічними звинуваченнями в насильстві, шантажі й байдужості до спільної доньки Софії.

Сімбочка з Парфенюком і донькою Фото: instagram.com/simbochkka

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сімбочка опинилася в центрі скандалу після того, як опублікувала відео, на якому її малолітня донька їде в машині без автокрісла.

Також зірка соцмереж потрапила в ДТП на квадроциклі.

Крім того, блогерка зізналась, що не підписувала жодного контракту з музичним гуртом Kalush Orchestra й не отримує гонорарів за спільні виступи.