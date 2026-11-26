Звезда фильмов "Довбуш" и "Киллхаус", украинский актёр Сергей Стрельников рассказал, как он был мобилизован в ряды ВСУ после многих лет раздумий и попыток.

После мобилизации летом артист дал интервью Маричке Падалко и рассказал, как его решение восприняла жена.

Где служит Сергей Стрельников

Оказалось, что впервые Сергей обратился в военкомат ещё в 2022 году в Ивано-Франковске, но тогда получил отказ. По словам актёра, он даже отказывался от некоторых ролей военных, ведь был гражданским и понимал, что не готов к такой ответственности.

"Это произошло в июле, я мобилизовался. Было всё. Были все те психологические перепады, которые испытывают мужчины и не только мужчины в стране… Я к этому шёл постепенно. В 2022 году я стоял в очереди в военкомате, когда находился в Ивано-Франковске. Так получилось, что меня пытались направить по месту прописки, а тогда добраться туда было не так просто. Затем в 2023 году у меня был период, когда я пошел в военкомат, сам стучался в дверь, просился", — рассказал звезда фильма "Довбуш".

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Стрельников прошел базовую военную подготовку и служит в батальоне беспилотных систем "FERRO-6" девятой отдельной бригады беспилотных систем. Актер стал водителем-механиком.

"Батальон занимается наземными роботизированными комплексами. Это упрощает логистику. НРК доставляют грузы и БК на линию фронта, работают там и вывозят раненых", — рассказал артист.

Сергей Стрельников с побратимами Фото: Instagram

Как отреагировала жена

В частности, Сергей признается, что жена Виктория поддержала его решение поступить на военную службу.

"Её первая реакция была такой: "Что я буду делать без тебя? Нет, я справлюсь, я сильная, но всё же, как это будет…". Я сказал, что всё будет хорошо. Она действительно очень сильная, я могу полностью на неё положиться", — говорит артист.

Кроме того, Сергей отметил, что к расставанию никогда нельзя быть готовым.

Сергей Стрельников с побратимом Фото: Instagram

"Другой вопрос — как семья это воспринимает и как она справляется с этой ситуацией. У меня всё хорошо! Меня все поддержали, все понимают, почему я там. Все видят, кем я стал и кем я был. Жена получает поддержку от сына: он подходит, обнимает её и говорит: "Мама, всё будет хорошо"", — рассказал Стрельников.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В начале октября Сергей Стрельников объявил, что присоединился к батальону беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем.

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