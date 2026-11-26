Зірка фільмів "Довбуш" та "Кіллхаус", український актор Сергій Стрельніков розповів, як мобілізувався до лав ЗСУ після років роздумів та спроб.

Артист після мобілізації влітку дав інтервʼю Марічці Падалко та зізнався, як його рішення сприйняла дружина.

Де служить Сергій Стрельніков

Виявилося, що вперше Сергій пішов до військкомату ще 2022 року в Івано-Франківську, але тоді отримав відмову. За словами актора, він навіть відмовлявся від деяких ролей військових, адже був цивільним і розумів, що не готовий до такої відповідальності.

"Це сталося в липні, я мобілізувався. Було все. Були всі гойдалки психологічні, які стаються з чоловічим і не тільки населенням країни… Я до цього йшов поетапно. Я 2022 року стояв у військкоматі в черзі, коли перебував в Івано-Франківську. Так сталося, що мене намагались направити по місцю прописки, а тоді туди дістатися було не так просто. Потім 2023 року в мене був період, коли я пішов до військкомату, сам стукався, просився", — розповів зірка фільму "Довбуш".

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Стрельніков пройшов БЗВП та служить у батальйоні безпілотних систем "FERRO-6" дев’ятої окремої бригади безпілотних систем. Актор став водієм-механіком.

"Батальйон займається наземними роботизованими комплексами. Те, що спрощує логістику. НРК доставляють вантажі, БК на лінію фронту, працюють там, вивозять поранених", — розповів артист.

Сергій Стрельніков з побратимами Фото: Instagram

Як відреагувала дружина

Зокрема, Сергій зізнається, що дружина Вікторія підтримала його рішення долучитися до війська.

"Перша її реакція була: "Що я буду робити без тебе? Ні, я впораюся, я сильна, але все ж таки, як це буде…". Я сказав, що все буде добре. Вона дійсно в мене дуже сильна, я можу цілком на неї покладатися", — каже артист.

Також Сергій зазначив, що до розлуки ніколи не можна бути готовим.

Сергій Стрельніков з побратимом Фото: Instagram

"Інше питання, як родина це сприймає і як родина здатна долати цю ситуацію. У мене все добре! Мене всі підтримали, всі розуміють, чому я там. Всі бачать, ким я став і ким я був. Дружину підтримує син, підійде, обніме і скаже: "Мамо, все буде добре"", — розповів Стрельніков.

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На початку жовтня Сергій Стрельніков оголосив, що долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

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