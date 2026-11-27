В Киеве выставили на продажу двухэтажную квартиру всего за 15 тысяч долларов. Владельцы установили такую цену из-за того, что предыдущие арендаторы превратили квартиру в настоящую свалку.

Соответствующий ролик был опубликован на странице в TikTok. По словам автора видео, владельцы очень разочарованы поступком арендаторов и не собираются убирать квартиру. Поэтому они решили продать её "подальше от греха" за символическую цену.

Как выглядит квартира

Двухэтажная квартира расположена в Голосеевском районе. Люди, снимавшие жилье, разгромили его и устроили там настоящую свалку. На кадрах видно, что в квартире осталось много разбросанного хлама и мусора.

Создается впечатление, что в квартире никогда не убирались, поскольку газовая плита и ванна выглядят просто ужасно и грязно.

Состояние квартиры Фото: TikTok Состояние квартиры Фото: TikTok

На втором этаже находятся санузел и ещё одна спальня. Их состояние также оставляет желать лучшего.

Видео дня

"Я была в шоке, когда пришла в квартиру. Посмотрите, что с ней наделали предыдущие арендаторы. Владельцы просто разочарованы. Они не хотят больше этим заниматься, поэтому просто продают её в таком состоянии по очень низкой цене — 15 тысяч долларов", — заявила автор видео.

Вид квартиры Фото: TikTok Вид квартиры Фото: TikTok

Девушка подчеркнула: если в квартире всё убрать и вложить в это много сил, то из неё можно сделать "куколку".

"Кому интересно — обращайтесь, договоримся о просмотре. Хотя не знаю, что тут смотреть", — добавила автор.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Соломенском районе Киева выставили на аренду квартиру за 13 тысяч гривен в месяц. Обзор жилья распространили в соцсетях.

Также в столице можно арендовать квартиру всего за 4 500 гривен в месяц. Но есть нюанс: жилье уже долгое время не могут сдать, поскольку многих пугает тот факт, что предыдущий жилец покончил с собой в этой квартире.

Кроме того, в Виннице на улице Брацлавской можно арендовать небольшую квартиру всего за семь тысяч гривен. Однако у этой квартиры есть несколько интересных особенностей: ванна расположена на кухне, а в спальне стоит стиральная машинка.