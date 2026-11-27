У Києві виставили на продаж двоповерхову квартиру лише за 15 тисяч доларів. Власники висунули таку ціну через те, що минулі орендарі перетворили житло у справжній смітник.

Відповідний ролик оприлюднили на сторінці у TikTok. За словами авторки відео, власники дуже розчаровані вчинком орендарів, і не збираються прибирати квартиру. Тому вирішили продати її "від гріха подалі" за символічну ціну.

Як виглядає квартира

Двоповерхова квартира розташована у Голосіївському районі. Люди, які орендували житло, розгромили його і влаштували там справжній смітник. На кадрах видно, що в оселі залишилось багато розкиданого мотлоху і сміття.

Складається враження, що у квартирі ніколи не прибирали, оскільки газова плита і ванна мають дуже жахливий і брудний вигляд.

Стан квартири Фото: TikTok Стан квартири Фото: TikTok

На другому поверсі є санвузол і ще одна спальна кімната. Їхній вигляд також бажає кращого.

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"Я була в шоці, коли прийшла у квартиру. Подивіться, що зробили з нею минулі орендарі. Власники просто розчаровані. Вони не хочуть вже цим займатися, тому просто продають її в такому стані за дуже бюджетною ціною – 15 тисяч доларів", — заявила авторка відео.

Вигляд квартири Фото: TikTok Вигляд квартири Фото: TikTok

Дівчина наголосила: якщо у квартирі все прибрати і вкласти туди багато сил, то можна зробити з неї "лялечку".

"Кому актуально – звертайтеся, домовимося про перегляд. Хоча не знаю, що тут переглядати", — додала авторка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Солом'янському районі Києва виставили на оренду квартиру за 13 тисяч гривень на місяць. Огляд помешкання поширили в соцмережах.

Також у столиці можна орендувати квартиру лише за 4 500 гривень на місяць. Але є нюанс: житло вже тривалий час не можуть здати, оскільки багатьох лякає те, що попередній мешканець покінчив із собою у цій оселі.

Крім того, у Вінниці по вулиці Брацлавській можна орендувати невелику квартиру лише за сім тисяч гривень. Однак житло має кілька цікавих особливостей: ванна розміщена на кухні, а у спальні стоїть пральна машинка.