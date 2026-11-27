Украинская певица Камалия призналась, что её бывший Михаил Стефанишин угрожает ей. Мужчину возмутило то, что недавно в интервью артистка рассказала о побоях с его стороны.

Михаил Стефанишин пытался "заткнуть" Камалию. Кроме того, певице стала угрожать бывшая подруга, с которой мужчина ей изменял. Об этом знаменитость рассказала в проекте "Наедине с Гламуром".

Камалии угрожает бывший любимый

По словам певицы, Стефанишин бурно отреагировал на её заявления о избиении. Мужчина начал звонить другим людям и передавал, чтобы артистка "заткнула рот, иначе будут неприятности".

Из-за этого Камалия обращалась в полицию, но правоохранители, по её словам, ничего не предпринимают. Кроме того, артистка призналась, что её даже пытались отравить. Она уверена, что это Стефанишин подсадил в её команду рабочего, который хотел добыть на неё компромат, а затем напоил её чаем, от которого ей стало плохо.

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"Я обращалась в полицию, но они ничего не предпринимают. У меня даже есть заявление о том, как меня пытались отравить. Он же посылал посторонних людей в мою команду. Был один человек, который якобы хотел работать, а потом он заварил мне чай, и мне стало очень плохо. Полиция приехала через сутки. Если что-то было в крови, это могло бы и не остаться. Но я звонила своему врачу, описывала симптомы. Мне сказали, что это похоже на клофелин", — заявила знаменитость.

Помимо Стефанишин, Камалии также угрожала её бывшая подруга, с которой её мужчина ей изменял. Женщина якобы запугивала певицу, угрожая обнародовать откровенные фото.

"Я опубликовала аудиозапись своей подруги Светланы Голинской, которая сейчас встречается с Михаилом. Она угрожала мне, что обнародует какие-то мои обнажённые фото в конюшне… Хотя откуда у них? Может, когда я переодевалась, установили какие-то камеры, я не знаю. Я так думаю, что это был блеф. У них компромата не было, поэтому они подсадили человека. Мои начали замечать, что он всё снимает", — подчеркнула артистка.

Певица Камалия Фото: Скрин видео

Личная жизнь Камалии

Украинская певица 20 лет прожила в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. У пары есть дочери-близнецы Арабелла и Мирабелла, которые родились в 2013 году.

В 2023 году Камалия объявила о разводе с Захуром. Впрочем, на сегодняшний день они продолжают общаться и проводить время вместе с дочерьми.

После развода артистка начала встречаться с мужчиной, который был немного моложе её. Он даже успел сделать Камалии предложение. Однако позже она расторгла помолвку. По словам певицы, возлюбленный ревновал её даже к детям и Захуру и хотел, чтобы она была рядом с ним круглосуточно.

Позже выяснилось, что избранник изменял Камалии с её лучшей подругой Светланой. В итоге певица решила разорвать отношения с мужчиной.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Камалия впервые обнародовала доказательства измены своего мужа с лучшей подругой.

Певица опубликовала видео, на котором она вместе с певцом VLADIAS танцует на бронированном автомобиле под свою песню "Самбука". Знаменитости позировали в военной форме и берцах. После этого они оказались в центре скандала.

Впоследствии певица эмоционально отреагировала на критику в адрес своего нового видео, снятого в военной форме. Знаменитость заявила, что она не просто артистка, но и волонтёр, и поэтому имеет право надевать форму, когда едет к нашим защитникам.