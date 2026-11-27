Українська співачка Камалія зізналась, що її колишній Михайло Стефанішин погрожує їй. Чоловіка обурило те, що нещодавно в інтерв’ю артистка розповіла про побої з його боку.

Михайло Стефанішин намагався "закрити рота" Камалії. Також співачці почала погрожувати колишня подруга, з якою чоловік її зраджував. Про це знаменитість розповіла у проєкті "Наодинці з Гламуром".

Камалії погрожує екскоханий

За словами співачки, Стефанішин бурхливо відреагував на її заяви щодо побиття. Чоловік почав телефонувати іншим людям і передавав, щоб артистка "заткнула свою пельку, інакше буде біда".

Через це Камалія зверталася до поліції, але правоохоронці, за її словами, нічого роблять. Крім цього, артистка зізналась, що її навіть намагалися отруїти. Вона впевнена, що це Стефанішин підіслав до її команди робітника, який хотів дістати на неї компромат, а потім напоїв чаєм, від якого їй стало зле.

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"Я зверталась до поліції, вони нічого не роблять. У мене й заява є, коли мене спробували отруїти. Він же ж надсилав третіх осіб до моєї команди. Був такий чоловік, який нібито хоче працювати, а потім він мені зробив чай, і мені стало дуже зле. Поліція приїхала через добу. Якщо щось було в крові, воно могло б і не залишитися. Але я телефонувала своєму лікареві, описувала симптоми. Мені сказали, що це схоже на клофелін", — заявила знаменитість.

Окрім Стефанішин, Камалії також погрожувала її колишня подруга, з якою чоловік її зраджував. Жінка нібито залякувала співачку, що оприлюднить оголені фото.

"Я опублікувала аудіозапис своєї подруги Світлани Голинської, яка зараз у стосунках із Михайлом. Вона мені погрожувала, що оприлюднить якісь мої голі фото в конюшні… Хоча звідки в них? Може, коли я переодягалась, якісь камери встановили, я не знаю. Я так думаю, що це був блеф. У них компромату не було, тому вони підіслали людину. Мої почали помічати, що він все знімає", — наголосила артистка.

Співачка Камалія Фото: Скрін відео

Особисте життя Камалії

Українська співачка 20 років була у шлюбі із пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У пари є доньки-близнючки Арабелла та Мірабелла, які народилися у 2013 році.

2023 року Камалія оголосила про розлучення із Захуром. Втім, на сьогодні вони продовжують спілкуватися та проводити час разом із доньками.

Після розлучення артистка почала зустрічатись із чоловіком, який був трохи молодшим за неї. Він навіть встиг освідчитися Камалії. Однак згодом вона скасувала заручини. За словами співачки, коханий ревнував її навіть до дітей та Захура, і хотів, щоб вона була поруч із ним 24/7.

Згодом виявилось, що обранець зраджував Камалію з її найкращою подругою Світланою. Зрештою, співачка вирішила розірвати стосунки із чоловіком.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Камалія вперше показала докази зрад її чоловіка з кращою подругою.

Співачка оприлюднила відео, де вона разом зі співаком VLADIAS танцює на броньованому автомобілі під свою пісню "Самбука". Знаменитості позували у військовій формі та берцях. Після цього вони потрапили у скандал.

Згодом співачка емоційно відреагувала на хейт щодо її нового відео у військовій формі. Знаменитість заявила, що вона не просто артистка, а й волонтер, і тому має право одягати форму, коли їде до наших захисників.