"Поймайте Мирзояна": певец рассказал о письмах от ТЦК (фото)
Известный певец и заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян рассказал о шутках военных по поводу его мобилизации на несуществующие должности.
В беседе с "Наедине с Гламуром" у музыканта поинтересовались, планирует ли он вступить в ряды ВСУ, как со временем поступают многие волонтеры.
Арсена Мирзояна вызвали в ТЦК
Муж Тони Матвиенко говорит, что такие разговоры уже были. Более того, певец уже имеет отношение к различным подразделениям. А командиры иногда в шутку обращаются к нему через ТЦК.
"Рассматривали, и уже поступили отзывы от различных подразделений. Уже шутят, и даже те командиры, которые сменились в бригадах, присылали мне письма и вызовы в ТЦК. Командир может написать в шуточной форме: "Поймайте Мирзояна на такую должность. Мы его заберем". Есть такие вызовы. Они прямо в мой ТЦК письма направляют", — рассказал с улыбкой Мирзоян.
В частности, заслуженный артист Украины вспомнил, как один из командиров предложил ему должность сержанта в подразделении, связанном с пушкой.
"Юрьевич, я не пойду командиром пушки. Из пушки уже никто не стреляет, я говорю, извините", — пошутил Мирзоян.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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