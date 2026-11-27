Известный певец и заслуженный артист Украины Арсен Мирзоян рассказал о шутках военных по поводу его мобилизации на несуществующие должности.

В беседе с "Наедине с Гламуром" у музыканта поинтересовались, планирует ли он вступить в ряды ВСУ, как со временем поступают многие волонтеры.

Арсена Мирзояна вызвали в ТЦК

Муж Тони Матвиенко говорит, что такие разговоры уже были. Более того, певец уже имеет отношение к различным подразделениям. А командиры иногда в шутку обращаются к нему через ТЦК.

"Рассматривали, и уже поступили отзывы от различных подразделений. Уже шутят, и даже те командиры, которые сменились в бригадах, присылали мне письма и вызовы в ТЦК. Командир может написать в шуточной форме: "Поймайте Мирзояна на такую должность. Мы его заберем". Есть такие вызовы. Они прямо в мой ТЦК письма направляют", — рассказал с улыбкой Мирзоян.

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Арсен Мирзоян Фото: arsen_mirzoian/ Instagram

В частности, заслуженный артист Украины вспомнил, как один из командиров предложил ему должность сержанта в подразделении, связанном с пушкой.

"Юрьевич, я не пойду командиром пушки. Из пушки уже никто не стреляет, я говорю, извините", — пошутил Мирзоян.

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