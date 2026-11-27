Відомий співак та заслужений артист України Арсен Мірзоян розповів про жарти військових щодо його мобілізації на неіснуючі посади.

У розмові з "Наодинці з Гламуром" в музиканта поцікавилися, чи планує він долучитися до лав ЗСУ, як це роблять з часом багато волонтерів.

Арсена Мірзояна викликали до ТЦК

Чоловік Тоні Матвієнко каже, що такі розмови вже були. Ба більше, співак уже має відношення до різних підрозділів. А командири іноді жартома звертаються до нього через ТЦК.

"Розглядали, і вже є відношення від різних підрозділів. Вже жартують, і навіть ті командири, які мінялися в бригадах, ще присилали мені вже листи, позови в ТЦК. Командир може написати в жартівливій формі: "Спіймайте Мірзояна на таку посаду. Ми його заберемо". Є такі відношення. Вони в мій ТЦК прям лист направляють", — розповів з посмішкою Мірзоян.

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Арсен Мірзоян Фото: arsen_mirzoian/ Instagram

Зокрема, заслужений артист України пригадав, як один з командирів запропонував йому посаду сержанта в підрозділі, пов'язаному з гарматою.

"Юрійович, я не піду командиром гармати. Вже з гармати ніхто не стріляє, я кажу, вибачте", — пожартував Мірзоян.

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