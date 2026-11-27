77-летняя российская певица Алла Пугачева прогулялась по набережной Лимасола (Кипр) в эффектном наряде. Артистка продемонстрировала свои стройные ноги, надев мини-платье.

После того, как Пугачева продемонстрировала свою естественную красоту без макияжа, артистка появилась на публике в коротком платье и чёрном плаще. Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram.

Как выглядела Пугачева

Певица вышла на прогулку одна. Она решила надеть черное мини-платье с поясом, а сверху накинула плащ. Звезда нанесла минимальный макияж, а сам наряд дополнила сапожками и сумкой через плечо.

На кадре Пугачева шла по набережной Лимасола, а в конце ролика помахала рукой в камеру и улыбнулась.

Алла Пугачева на прогулке Фото: Instagram Алла Пугачева на прогулке Фото: Instagram Алла Пугачева на прогулке Фото: Instagram Алла Пугачева на прогулке Фото: Instagram

Кроме того, артистку заметили в местном кафе. На опубликованной фотографии Алла позировала с сигаретой в руках.

Видео дня

Алла Пугачева курит сигарету в кафе Фото: Instagram

Где живёт Пугачёва с Галкиным

Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.

Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Пугачева напугала всех своим внезапным похудением. Певицу с мужем заметили на прогулке.

Также артистку заметили с подросшей дочерью. Отмечалось, что Алла уже не может ходить без посторонней помощи.

Кроме того, недавно 77-летняя Пугачева позировала в коротких чёрных шортах, а её 50-летний возлюбленный — в белой футболке и бежевых полосатых брюках.