77-летняя Алла Пугачева в мини-платье вышла на прогулку и закурила сигарету (фото)
77-летняя российская певица Алла Пугачева прогулялась по набережной Лимасола (Кипр) в эффектном наряде. Артистка продемонстрировала свои стройные ноги, надев мини-платье.
После того, как Пугачева продемонстрировала свою естественную красоту без макияжа, артистка появилась на публике в коротком платье и чёрном плаще. Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram.
Как выглядела Пугачева
Певица вышла на прогулку одна. Она решила надеть черное мини-платье с поясом, а сверху накинула плащ. Звезда нанесла минимальный макияж, а сам наряд дополнила сапожками и сумкой через плечо.
На кадре Пугачева шла по набережной Лимасола, а в конце ролика помахала рукой в камеру и улыбнулась.
Кроме того, артистку заметили в местном кафе. На опубликованной фотографии Алла позировала с сигаретой в руках.
Где живёт Пугачёва с Галкиным
Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.
Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Алла Пугачева напугала всех своим внезапным похудением. Певицу с мужем заметили на прогулке.
- Также артистку заметили с подросшей дочерью. Отмечалось, что Алла уже не может ходить без посторонней помощи.
Кроме того, недавно 77-летняя Пугачева позировала в коротких чёрных шортах, а её 50-летний возлюбленный — в белой футболке и бежевых полосатых брюках.