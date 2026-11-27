77-річна Алла Пугачова у мінісукні вийшла на прогулянку і закурила сигарету (фото)
77-річна російська співачка Алла Пугачова прогулялася набережною Лімасола (Кіпр) в ефектному вбранні. Артистка похизувалася стрункими ногами, одягнувши мінісукню.
Після того, як Пугачова показала себе у природній красі без макіяжу, артистка вийшла на публіку у короткій сукні і чорному плащі. Відповідні кадри оприлюднили в Instagram.
Який вигляд мала Пугачова
Співачка вийшла на прогулянку сама. Вона вирішила одягнути чорну мінісукню з поясом, а на верх накинула плащ. Зірка зробила мінімальний макіяж, а сам аутфіт доповнила чобітками та сумкою через плече.
У кадрі Пугачова йшла набережною Лімасола, а наприкінці ролику помахала рукою на камеру та посміхнулася.
Крім цього, артистку помітили у місцевому кафе. На оприлюдненому фото Алла позувала із сигаретою в руках.
Де живе Пугачова з Галкіним
Цікаво, що Галкін та Пугачова одружилися у 2011 році. Разом з дітьми, Гаррі та Лізою, подружжя виїхало з Росії незабаром після початку повномасштабного вторгнення. Причиною від'їзду стала публічна позиція гумориста, який виступив проти російської влади. Співачка підтримала його.
Спочатку сім'я переїхала до Ізраїлю, а пізніше перебралася на Кіпр.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Алла Пугачова налякала раптовим схудненням. Співачку з чоловіком помітили на прогулянці.
- Також артистку помітили з підрослою донькою. Зазначалось, що Алла вже не може ходити без допомоги.
Крім того, нещодавно 77-річна Пугачова позувала у коротких чорних шортах, а її 50-річний коханий – у білій футболці та бежевих штанях у смужку.