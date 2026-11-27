Елена Зеленская в очередной раз появилась на публике в стильном наряде. Она продемонстрировала элегантный образ, сделав акцент на интересной броши в виде заколки.

Первая леди посетила презентацию результатов третьего исследования "Индекс будущего". Соответствующие кадры с мероприятия Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram (olenazelenska_official).

Как выглядела первая леди

Зеленская выбрала стильный костюм темно-синего цвета, состоящий из удлиненного жакета и брюк прямого кроя со стрелками. Свой образ супруга президента дополнила коричневыми туфлями на каблуках.

Елена уложила волосы в виде легких локонов, а макияж сделала естественным. Зеленская дополнила наряд серебристыми серьгами и металлической брошью в виде большой заколки, которую она прикрепила к жакету.

Как выглядела Елена Зеленская Фото: Instagram Как выглядела Елена Зеленская Фото: Instagram

Зеленская любит дорогие украшения

Недавно Зеленская появилась на публике в изысканном образе, в котором акцентировала внимание на дорогой брошке. Для выхода в свет Елена выбрала деловой костюм шоколадного цвета. Дополнением образа стали маленькие серьги, легкий нюдовый макияж и стильная укладка.

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На пиджак первая леди приколола украшение от украинского бренда Courabié. Брошь из коллекции, посвященной женской силе, культуре крымских татар и Örnek — традиционному орнаменту киримлы.Украшение создала крымскотатарская дизайнер Эдие Каримова-Ибадуллаева.

Брошь Зеленской состоит из интересных элементов: миндаль — это символ молодой девушки, цветок — олицетворяет женщину в расцвете сил, а шипка — служит оберегом. Стоимость такого элегантного украшения составляет 12 500 гривен.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Зеленская в ярком сливово-фиолетовом костюме появилась на церемонии вручения национальной награды "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards".

Первая леди вышла в свет в костюме терракотового оттенка, который она дополнила золотой брошью в виде тризуба.

Кроме того, Зеленская продемонстрировала стильный образ с дорогостоящими аксессуарами. В магазинах подобные серьги стоят от 50 тысяч и достигают почти 80 тысяч гривен.