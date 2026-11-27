Олена Зеленська вкотре вийшла на публіку у стильному вбранні. Вона продемонструвала елегантний образ, зробивши акцент на цікавій брошці у вигляді шпильки.

Перша леді відвілала презентацію результатів третього дослідження "Індекс майбутнього". Відповідні кадри із заходу Зеленська оприлюднила на сторінці в Instagram (olenazelenska_official).

Як виглядала перша леді

Зеленська обрала стильний костюм темно-синього кольору із подовженого жакета і штанів прямого крою зі стрілками. Свій образ дружина президента поєднала з коричневими туфлями на підборах.

Волосся Олена уклала у вигляді легких локонів, а макіяж зробила природнім. Зеленська доповнила аутфіт сріблястими сережками і металевою брошкою у вигляді великої шпильки, яку вона прикріпила до жакету.

Як виглядала Олена Зеленська Фото: Instagram Як виглядала Олена Зеленська Фото: Instagram

Зеленська полюбляє коштовні прикраси

Нещодавно Зеленська з’явилась на публіці у вишуканому образі, в якому акцентувала увагу на коштовну брошку. Для виходу у світ Олена обрала діловий костюм шоколадного кольору. Доповненням образу стали маленькі сережки, легкий нюдовий макіяж та стильна укладка.

Відео дня

На піджак перша леді приколола прикрасу від українського бренду Courabié. Брошка із колекції, присвяченої жіночій силі, культурі кримських татар та Örnek — традиційному орнаменту киримли.Прикрасу створила кримськотатарська дизайнерка Едіє Карімова-Ібадуллаєва.

Брошка Зеленської створена з цікавих елементів: мигдаль – це знак молодої дівчини, квітка – уособлює жінку у розквіті, а колючка – як оберіг. Вартість такої елегантної прикраси становить 12 500 гривень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Зеленська в яскравому сливово-фіолетовому костюмі з’явилася на врученні національної відзнаки "Родина для кожної дитини. Better Care Awards".

Перша леді вийшла у світ у костюмі теракотового відтінку, який вона доповнила золотою брошкою у вигляді тризуба.

Крім того, Зеленська продемонструвала стильний образ із коштовними аксесуарами. У магазинах схожі сережки коштують від 50 тисяч і сягають майже 80 тисяч гривень.