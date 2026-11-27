Кулинар Валерий, автор кулинарных видео @valera_zna, показал, как заквасить яблоки в обычном пластиковом ведерке.

На 3 килограмма плодов нужны только вода, соль и немного сахара. Помимо технологии приготовления, он рассказал, как использует готовый рассол при проблемах с желудком. Фокус заинтересовался его рецептом.

Кулинар-любитель предложил заготовить на зиму не банальное варенье или компот, а маринованные яблоки. Вам не понадобятся ни сложные ингредиенты, ни особые навыки.

Как приготовить маринованные яблоки

3 килограмма целых яблок: их нужно тщательно вымыть и плотно уложить в пластиковое ведерко. Когда плоды немного осядут, наступает очередь рассола.

На 2,5 литра теплой воды комнатной температуры автор берёт:

2 столовые ложки соли;

1 столовая ложка сахара (без горки).

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Что касается соли, повар особо предупреждает: "Обратите внимание, соль – каменная, не йодированная".

Когда соль и сахар полностью растворились, яблоки заливают жидкостью. Плоды должны быть полностью погружены в воду, поэтому их прижимают грузом. Подойдёт тарелка, литровая банка с водой или даже банка с уже готовой квашеной капустой.

Как долго выдерживать и где хранить

Вёдро оставляют при комнатной температуре на 8-10 дней. Затем процесс следует остановить.

"Через 10 дней закрываем крышку и убираем в погреб, холодильник – у кого что есть, в подвал, в прохладное место, чтобы приостановить процесс брожения", – объясняет Валерий.

Яблоки нужно поместить в рассол Фото: TikTok

После десяти дней брожения и ещё одной недели в погребе яблоки приобретают золотистый, насыщенный цвет, а жидкость превращается в ароматный рассол.

Лайфхак с рассолом

Автор не ограничивается тем, что пробует готовые яблоки, но и делится собственным способом применения сока. По его словам, он помогает людям, у которых проблемы с желудком.

"Яблоки очень вкусные и полезные", – говорит кулинар Фото: TikTok

"У кого проблемы с желудком – этот сок, пол чайной ложки соды, раскрошили шипучку, выпили – заработает то, что никогда не работало. Это я вам говорю на все сто процентов", – отмечает мужчина.

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Важно! Домашние методы с использованием соды и ферментированных напитков подходят не всем. Если у вас есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, перед такими экспериментами лучше проконсультироваться с врачом.