Корисно для шлунку: українець показав, як заквасити яблука на зиму
Кулінар Валерій, автор кулінарного відео @valera_zna, показав, як заквасити яблука у звичайному пластиковому відерці.
На 3 кілограми плодів потрібні лише вода, сіль і трохи цукру. Окрім технології приготування, він розповів, як використовує готовий розсіл, якщо є проблеми зі шлунком. Фокус зацікавився його рецептом.
Кулінар-аматор запропонував зберегти на зиму не банальне варення чи компот, а квашені яблука. Вам не потебні ані складні інгредієнти, ані особливі вміння.
Як приготувати квашені яблука
3 кілограми цілих яблук: їх треба ретельно помити й щільно викласти у пластикове відерце. Коли плоди трохи осядуть, настає черга розсолу.
На 2,5 літра теплої води кімнатної температури автор бере:
- 2 столові ложки солі;
- 1 столову ложку цукру (без гірки).
Щодо солі кулінар окремо застерігає: "Дивіться, сіль – кам'яна, не йодована".
Коли сіль і цукор повністю розчинилися, яблука заливають рідиною. Плоди мають бути під водою цілком, тому їх притискають гнітом. Підійде тарілка, літрова банка з водою або навіть банка вже готової квашеної капусти.
Скільки бродити і де тримати
Відерце залишають при кімнатній температурі на 8-10 днів. Далі процес варто зупинити.
"Через 10 днів закриваємо кришку і в погріб, холодильник – у кого що є, у підвал, у прохолодне місце, щоб призупинити процес бродіння", – пояснює Валерій.
Після десяти днів бродіння та ще тижня в погребі яблука набувають золотистого, насиченого кольору, а рідина перетворюється на ароматний розсіл.
Лайфхак із розсолом
Автор не обмежується тим, що куштує готові яблука, а й ділиться власним способом застосування соку. За його словами, він допомагає людям, у яких проблеми зі шлунком.
"У кого проблеми зі шлунком – оцього соку, пів чайної ложки соди, розколотили шипучку, випили – запрацює те, що ніколи не працювало. Це я вам кажу сто відсотків", – зазначає чоловік.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Бізнесвумен та обраниця ексміністра Дмитра Кулеби поділилася випічкою, яка готується за лічені хвилини й завжди вдається на відмінно.
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Фокус також поговорив з кулінарною блогеркою Тетяною Рябокінь, у якої майже 100 тисяч підписників у TikTok, розпитавши про маловідомі спеції, які хазяйки незаслужено ігноруюють на українських кухнях.
Важливо! Домашні методи з використанням соди та ферментованих напоїв підходять не всім. Якщо у вас є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, перед такими експериментами краще порадитися з лікарем.