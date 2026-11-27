Кулінар Валерій, автор кулінарного відео @valera_zna, показав, як заквасити яблука у звичайному пластиковому відерці.

На 3 кілограми плодів потрібні лише вода, сіль і трохи цукру. Окрім технології приготування, він розповів, як використовує готовий розсіл, якщо є проблеми зі шлунком. Фокус зацікавився його рецептом.

Кулінар-аматор запропонував зберегти на зиму не банальне варення чи компот, а квашені яблука. Вам не потебні ані складні інгредієнти, ані особливі вміння.

Як приготувати квашені яблука

3 кілограми цілих яблук: їх треба ретельно помити й щільно викласти у пластикове відерце. Коли плоди трохи осядуть, настає черга розсолу.

На 2,5 літра теплої води кімнатної температури автор бере:

2 столові ложки солі;

1 столову ложку цукру (без гірки).

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Щодо солі кулінар окремо застерігає: "Дивіться, сіль – кам'яна, не йодована".

Коли сіль і цукор повністю розчинилися, яблука заливають рідиною. Плоди мають бути під водою цілком, тому їх притискають гнітом. Підійде тарілка, літрова банка з водою або навіть банка вже готової квашеної капусти.

Скільки бродити і де тримати

Відерце залишають при кімнатній температурі на 8-10 днів. Далі процес варто зупинити.

"Через 10 днів закриваємо кришку і в погріб, холодильник – у кого що є, у підвал, у прохолодне місце, щоб призупинити процес бродіння", – пояснює Валерій.

Яблука потрібно помістити у розсіл Фото: TikTok

Після десяти днів бродіння та ще тижня в погребі яблука набувають золотистого, насиченого кольору, а рідина перетворюється на ароматний розсіл.

Лайфхак із розсолом

Автор не обмежується тим, що куштує готові яблука, а й ділиться власним способом застосування соку. За його словами, він допомагає людям, у яких проблеми зі шлунком.

Яблука дуже смачні та корисні, каже кулінар Фото: TikTok

"У кого проблеми зі шлунком – оцього соку, пів чайної ложки соди, розколотили шипучку, випили – запрацює те, що ніколи не працювало. Це я вам кажу сто відсотків", – зазначає чоловік.

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