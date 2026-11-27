Победитель второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич, Андрей Задворный неожиданно сменил место службы. Ранее мужчина был мобилизован и вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

После девяти месяцев службы в Национальной гвардии Андрей Задворный решил присоединиться к Силам беспилотных систем. О своём решении он сообщил на своей странице в Instagram (zadvornyi_andrii).

Где сейчас служит Задворный

Сначала мужчина прошел отбор в подразделение беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group, а затем попал в тыловую службу. Как выяснилось, он трижды пытался перевестись в другое подразделение.

"Моя служба в Национальной гвардии подошла к концу. Прошло 9 месяцев, за которые произошло много странных для меня вещей, начиная с набора в боевое подразделение Lasar’s Group и попадания против моей воли на тыловую службу, которая мало связана с сопротивлением России. Оказывается, и такое бывает. Далее — 8 месяцев и 3 попытки перевода, полные тягостной и затянутой бюрократии. Из хорошего — за это время я встретил много настоящих, искренних людей — за это благодарен судьбе", — рассказал звезда шоу "Холостячка".

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Отныне Задворный приступает к службе в Силах беспилотных систем, где он планирует применить самостоятельно приобретенные навыки и знания, а также в полной мере использовать весь свой жизненный опыт в службе.

Андрей Задворный был мобилизован Фото: Instagram Андрей Задворный уволился из Национальной гвардии Фото: Instagram

Что известно об Андрее Задворном

Андрей вырос в семье, связанной с военной и творческой сферами: его отец был военным, а мать работала музыкальным руководителем. По образованию он юрист. Широкую популярность он приобрел в 2021 году после участия в шоу "Холостячка", где в финале его выбрала певица Злата Огневич, однако после завершения проекта пара рассталась.

До полномасштабного вторжения России Задворный занимался бизнесом. С началом большой войны он активно присоединился к волонтерскому движению и помогал украинским военным, а теперь решил лично вступить в ряды Сил обороны.

Андрей Задворный Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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