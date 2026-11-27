Переможець другого сезону романтичного реаліті "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огнєвіч, Андрій Задворний несподівано змінив місце служби. Раніше чоловік мобілізувався і приєднався до Національної гвардії України.

Після дев’яти місяців служби у Нацгвардії, Андрій Задворний вирішив долучитися до Сил безпілотних систем. Про своє рішення він повідомив на сторінці в Instagram (zadvornyi_andrii).

Де тепер служить Задворний

Спочатку чоловік пройшов рекрутинг до підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group, а згодом потрапив у тилову службу. Як виявилось, він тричі намагався перевестись в інший підрозділ.

"Завершилась моя служба у Національній Гвардії. Пройшло 9 місяців, за які сталось багато дивних для мене речей, починаючи із рекрутингу до бойового підрозділу Lasar’s Group і потрапляння проти моєї волі на тилову службу, яка мало пов’язана із опором Росії. Виявляється, і таке буває. Далі 8 місяців і 3 спроби переведення, сповнені важкої і тягучої бюрократії. Із хорошого — за цей час я зустрів багато справжніх, щирих людей — за це вдячний долі", — розповів зірка "Холостячки".

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Відтепер у Задворного починається служба у Силах безпілотних систем, де він планує реалізувати здобуті самостійно навички та знання, а також повною мірою вкласти весь життєвий досвід у службу.

Андрій Задворний мобілізувався Фото: Instagram Андрій Задворний пішов з Нацгвардії Фото: Instagram

Що відомо про Андрія Задворного

Андрій виріс у родині, пов’язаній із військовою та творчою сферами: його батько був військовим, а мати працювала музичним керівником. За освітою він юрист. Широку популярність здобув у 2021 році після участі в шоу "Холостячка", де у фіналі його обрала співачка Злата Огнєвіч, однак після завершення проєкту пара розійшлася.

До повномасштабного вторгнення Росії Задворний займався бізнесом. З початком великої війни він активно долучився до волонтерського руху та допомагав українським військовим, а тепер вирішив приєднатися до Сил оборони особисто.

Андрій Задворний Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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