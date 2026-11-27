В момент смерти актрисы Хайден Панеттьери рядом с ней находились её бывший парень Брайан Хикерсон и его брат Зак. Последний утверждает, что знаменитость скончалась в результате трагического несчастного случая.

Об этом Зак Хикерсон рассказал изданию TMZ. Он вспомнил, как пришел в квартиру, где остановились Хайден Панеттьери и Брайан, а также описал подробности трагедии.

Братья Хикерсоны опровергают версию об убийстве

Зак Хикерсон, брат бывшего парня Хайден Панеттьери Брайана, отверг обвинения матери актрисы Лесли Фогель, которая считает его семью причастной к смерти дочери.

"Правда есть правда. Мои слова не изменились. История, которую я рассказал вам, полиции, следователям, — вот что произошло. Нам не нужно было придумывать историю. И я не знаю, почему кто-то вообще мог подумать, что мы хотим это сделать", — сказал Зак.

Он подчеркнул, что Хайден была для них очень близкой подругой. Поэтому мужчина считает, что обвинения её матери "очень неприятны".

Видео дня

"Я понимаю, что она злится. Она мать, переживающая горе. Я отношусь к ней с пониманием. Все переживают горе по-разному", — добавил Зак.

Мужчина также рассказал подробности того ужасного дня. Когда он вошёл в квартиру, то увидел Хайден, которая не шевелилась.

Зак рассказал об этом Брайану. Когда тот поднял Хейден, мужчина заметил, что её лицо стало фиолетовым, — и понял, что произошло что-то ужасное.

После этого Зак немедленно позвонил в службу спасения и начал проводить актрисе сердечно-легочную реанимацию. Вскоре прибыли медики и начали пытаться спасти её.

По словам Зака, Брайан пребывал в состоянии глубокого отчаяния и не мог поверить в то, что происходит. Мужчины молились, чтобы врачи спасли Хайден, но, к сожалению, те констатировали смерть.

Хайден и Брайан Фото: Instagram

Смерть Хайден Панеттьери

Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа. Актрису нашли без сознания в съемной квартире в Гринвилле (штат Южная Каролина); обнаружил её Зак Хикерсон — брат Брайана Хикерсона, с которым у актрисы были нестабильные отношения. Ей было 36 лет.

Расследование обстоятельств смерти официально завершено. Установлено, что это был несчастный случай, связанный с передозировкой фенталина и других препаратов.

Хайден Панеттьери с Кличко и дочерью Фото: из открытых источников

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко — Кая — крайне редко появляется на публике. Недавно она появилась в суде вместе с отцом.

Появилась запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко.

Кстати, Панеттьери оставила немалое наследство. Его размер стал известен из судебных документов.