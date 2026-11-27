Смерть экс-невесты Кличко: семья бывшего актрисы заговорила об ее "убийстве"
В момент смерти актрисы Хайден Панеттьери рядом с ней находились её бывший парень Брайан Хикерсон и его брат Зак. Последний утверждает, что знаменитость скончалась в результате трагического несчастного случая.
Об этом Зак Хикерсон рассказал изданию TMZ. Он вспомнил, как пришел в квартиру, где остановились Хайден Панеттьери и Брайан, а также описал подробности трагедии.
Братья Хикерсоны опровергают версию об убийстве
Зак Хикерсон, брат бывшего парня Хайден Панеттьери Брайана, отверг обвинения матери актрисы Лесли Фогель, которая считает его семью причастной к смерти дочери.
"Правда есть правда. Мои слова не изменились. История, которую я рассказал вам, полиции, следователям, — вот что произошло. Нам не нужно было придумывать историю. И я не знаю, почему кто-то вообще мог подумать, что мы хотим это сделать", — сказал Зак.
Он подчеркнул, что Хайден была для них очень близкой подругой. Поэтому мужчина считает, что обвинения её матери "очень неприятны".
"Я понимаю, что она злится. Она мать, переживающая горе. Я отношусь к ней с пониманием. Все переживают горе по-разному", — добавил Зак.
Мужчина также рассказал подробности того ужасного дня. Когда он вошёл в квартиру, то увидел Хайден, которая не шевелилась.
Зак рассказал об этом Брайану. Когда тот поднял Хейден, мужчина заметил, что её лицо стало фиолетовым, — и понял, что произошло что-то ужасное.
После этого Зак немедленно позвонил в службу спасения и начал проводить актрисе сердечно-легочную реанимацию. Вскоре прибыли медики и начали пытаться спасти её.
По словам Зака, Брайан пребывал в состоянии глубокого отчаяния и не мог поверить в то, что происходит. Мужчины молились, чтобы врачи спасли Хайден, но, к сожалению, те констатировали смерть.
Смерть Хайден Панеттьери
Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа. Актрису нашли без сознания в съемной квартире в Гринвилле (штат Южная Каролина); обнаружил её Зак Хикерсон — брат Брайана Хикерсона, с которым у актрисы были нестабильные отношения. Ей было 36 лет.
Расследование обстоятельств смерти официально завершено. Установлено, что это был несчастный случай, связанный с передозировкой фенталина и других препаратов.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко — Кая — крайне редко появляется на публике. Недавно она появилась в суде вместе с отцом.
- Появилась запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко.
Кстати, Панеттьери оставила немалое наследство. Его размер стал известен из судебных документов.