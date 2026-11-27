У момент смерті акторки Гайден Панеттьєрі був поруч її колишній хлопець Браян Гікерсон та його брат Зак. Останній стверджує, що знаменитість померла внаслідок трагічного нещасного випадку.

Про це Зак Гікерсон розповів виданню TMZ. Він згадав, як прийшов до помешкання, де зупинилися Гайден Панеттьєрі і Браян, а також описав подробиці трагедії.

Брати Гікерсони заперечують теорію вбивства

Зак Гікерсон, брат колишнього хлопця Гайден Панеттьєрі Браяна, відкинув звинувачення матері акторки Леслі Фогель, яка вважає його родину причетною до смерті доньки.

"Правда є правдою. Мої слова не змінилися. Історія, яку я розповів вам, поліції, слідчим, – ось що сталося. Нам не потрібно було вигадувати історію. І я не знаю, чому хтось взагалі міг подумати, що ми хочемо це зробити", — сказав Зак.

Він наголосив, що Гайден була для них дуже близькою подругою. Тому чоловік вважає, що звинувачення її матері "дуже неприємні".

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"Я розумію, що вона сердита. Вона мама, яка переживає горе. Я віддаю їй належне. Усі переживають горе по-різному", – додав Зак.

Чоловік також поділився подробицями того жахливого дня. Коли він увійшов до квартири, то побачив Гайден, яка не ворушилася.

Зак сказав про це Браяну. Коли той підняв Гайден, чоловік побачив, що її обличчя стало фіолетовим, — і зрозумів, що сталося щось жахливе.

Після цього Зак негайно зателефонував у службу порятунку і почав робити серцево-легеневу реанімацію акторці. Згодом прибули медики і почали намагатися врятувати її.

За словами Зака, Браян був у стані глибокого розпачу й не міг повірити в те, що відбувається. Чоловіки молилися, аби лікарі врятували Гайден, але, на жаль, вони констатували смерть.

Гайден і Браян Фото: Instagram

Смерть Гайден Панеттьєрі

Колишня наречена Володимира Кличка померла 16 серпня. Акторку знайшли без свідомості в орендованому помешканні в Грінвіллі (штат Південна Кароліна); виявив її Зак Гікерсон — брат Браяна Гікерсона, з яким акторка мала нестабільні стосунки. Їй було 36 років.

Розслідування обставин смерті офіційно завершилося. Встановлено, що це був нещасний випадок передозування фенталіну та інших препаратів.

Гайден Панеттьєрі з Кличком і донькою Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Донька Гайден Панеттьєрі та Володимира Кличка – Кая – вкрай рідко з’являється на публіці. Нещодавно вона показалась у суді разом із батьком.

З'явився запис останніх хвилин життя колишньої нареченої Кличка.

До речі, Панеттьєрі лишила чималий спадок. Його обсяг став відомий із судових документів.