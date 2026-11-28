Мир сериалов продолжает удивлять громкими премьерами, неожиданными экранизациями и возвращением уже знакомых сюжетов. Впереди вас ждут жуткие хорроры, масштабные научно-фантастические приключения, криминальные драмы и политические интриги.

Поток новых релизов не прекращается. Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для Фокуса шесть новых сериалов, которые вы, возможно, пропустили, но о которых все говорят. Вспомним новый сериал по мотивам известного произведения Стивена Кинга, нашумевший сериал "К востоку от Эдема", продолжение "Дипломатки" и ряд других, не менее интересных проектов, на которые стоит обратить внимание!

"Керри"

1 сезон, 8 серий

iMDB – 7,8

– Rotten Tomatoes (критики) – 85%

Новая экранизация культового произведения Стивена Кинга, о котором мы упоминали в недавней подборке экранизаций этого автора. Режиссёр Майкл Фленаган представляет современный взгляд на историю Кэрри Уайт, сохраняя при этом основные темы: издевательства, одиночество и религиозный фанатизм.

Сама история остаётся неизменной. Замкнутая и одинокая школьница Кэрри, всю жизнь находившаяся под строгим контролем матери, поступает в обычную школу, где сталкивается с жестоким отношением со стороны сверстников. Но у героини есть особая способность – телекинез, который постепенно выходит из-под контроля. Когда издевательства в школе переходят все границы, а мать дома всё больше ограничивает её, её способность превращается в смертельное оружие.

"Тот, кто бежит по лезвию 2099"

1 сезон, 8 серий

Rotten Tomatoes (критики) – 72%

Продолжение культовой истории в стиле киберпанка. События разворачиваются в 2099 году – спустя 50 лет после событий фильма "Бегущий по лезвию 2049".

В центре сюжета нового сериала – Кора, беглянка, вынужденная стать охотницей на репликантов. Вместе с репликанткой Овен героиня отправляется на поиски другого беглеца. Однако путешествие раскрывает девушкам опасную правду, способную разрушить весь порядок их мира.

В главных ролях – Мишель Йео и Хантер Шафер. Создатели сериала обещают вернуть зрителей в философский мир франшизы, где грань между человеком и искусственным интеллектом становится ещё более тонкой.

"К востоку от Эдема"

1 сезон, 7 серий

iMDB – 8,0

– Rotten Tomatoes (критики) – 87%

Сериал основан на романе американского писателя Джона Стейнбека. Масштабная семейная история, события которой разворачиваются в начале XX века в Калифорнии. В романе речь идет о семьях Трасков и Гамильтонов, а один из его ключевых мотивов связан с библейской историей Каина и Авеля.

Появление загадочной девушки Кэти приводит к расколу в семьях. Семьи погрязают в соперничестве, ревности и скандалах. Её появление постепенно меняет судьбы всех членов семьи, а последствия конфликтов начинают сказываться даже на следующих поколениях.

Главную роль в сериале исполнила Флоренс Пью, которую мы совсем скоро увидим в новых "Мстителях". "К востоку от Эдема" – история о добре и зле, свободе выбора, семейных травмах и борьбе с последствиями прошлого. Зрители в восторге от сериала, о чём свидетельствуют высокие рейтинги.

"Кристал Лейк"

1 сезон, 8 серий

iMDB – 7,6

– Rotten Tomatoes (критики) – 77%

Если говорить кратко, это приквел к хоррор-франшизе "Пятница 13-е", в котором рассказывается предыстория ещё маленького Джейсона Вурхиза, который в фильмах предстаёт в роли серийного убийцы.

Сериал расскажет историю матери Джейсона – Памелы. Героиня не может оправиться после трагической потери сына (Джейсона) в городском озере. Когда к ней приезжают двое незнакомцев, расследующих гибель сына и пытающихся узнать её прошлое, это запускает цепь тревожных событий. Теперь жители городка не понимают, кто такая на самом деле Памела Вурхиз и какой ужас она скрывает за образом опечаленной матери.

Производством занималась компания A24, поэтому стоит ожидать максимального напряжения, провокаций, интриги и нестандартного подхода к сюжету. В итоге сериал понравился зрителям, которые отмечают выдержанную атмосферу, сюжет и откровенные сцены жестокости.

"Альтруисты"

1 сезон, 8 серий

Rotten Tomatoes (критики) – 78%

История двух молодых и чрезвычайно богатых людей, которые стремились изменить финансовый рынок, но оказались в эпицентре одного из крупнейших финансовых скандалов современности.

Как вы поняли, сериал основан на реальных событиях. Сэм Бэнкман-Фрид и Кэролайн Эллисон – талантливые молодые предприниматели, которые быстро завоевывают влияние в мире криптовалют. Однако их амбиции, личные отношения и стремление построить новую финансовую структуру заканчиваются плачевно.

Когда в 2022 году их криптовалютную биржу FTX обвинили в присвоении миллиардов долларов, блестящая репутация обернулась судебными разбирательствами, скандалами, манипуляциями и предательствами. Это сериал о токсичных отношениях, которые закончились крахом многомиллиардной биржи.

"Дипломатка"

4-й сезон, 8 серий

iMDB – 8,1

– Rotten Tomatoes (критики) – 93%

Кейт Вайлер возвращается в большую политику в 4-м сезоне популярного сериала "Дипломатка" на Netflix. Далее – без спойлеров.

После событий предыдущего сезона положение главной героини стало ещё сложнее. Балансировать между личной жизнью и политическими амбициями становится всё труднее, а ответственность за её решения – всё больше. Её муж оказывается втянут в политические интриги, а борьба за влияние в президентской администрации выходит за рамки.

Кэри Расселл и Руфус Сьюэлл вновь возвращаются к своим ролям. Четвёртый сезон продолжает рассказ о закулисье международной дипломатии. Зрители очень хорошо оценили новый сезон. Каждый из новых эпизодов получил оценку выше 8,0, а финальный восьмой эпизод получил рекордную оценку 9,5.

"Дипломатка" – чрезвычайно успешный сериал: за 3 сезона съемочная группа успела получить 10 номинаций на премию "Эмми" и 7 номинаций на "Золотой глобус".

Еще новости о кино

Хотите просто отвлечься от повседневных забот? Обратите внимание на подборку из 5 лучших детективных сериалов: это драмы от HBO и Apple TV.

Предпочитаете короткие, но динамичные истории? Тогда вам понравятся мини-сериалы с высокими рейтингами. Именно на этом формате Netflix сейчас делает особый акцент.

А если не хватает мотивации двигаться вперёд, вам поможет подборка из 7 мотивационных фильмов. Они способны изменить взгляд на привычные вещи и показать возможности, которые легко упустить.