Світ серіалів продовжує дивувати гучними прем’єрами, несподіваними екранізаціями та поверненням вже знайомих сюжетів. Попереду на вас чекають моторошні горори, масштабні науково-фантастичні пригоди, кримінальні драми та політичні інтриги.

Потік нових релізів ніколи не зупиняється. Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для Фокусу шість нових серіалів, які ви могли пропустити, але про них всі говорять. Згадаємо новий серіал за мотивами відомого твору Стівена Кінга, нашумілий серіал "На схід від Едему", продовження "Дипломатки" та низку інших, не менш цікавих проєктів на які варто звернути увагу!

"Керрі"

1 сезон, 8 епізодів

iMDB – 7.8

– Rotten Tomatoes (критики) – 85%

Нова екранізація культового твору Стівена Кінга, який ми згадували у нещодавній добірці екранізацій автора. Режисер Майкл Фленаган показує сучасний погляд на історію Керрі Вайт. При цьому зберігаючи основні теми буллінгу, самотності та релігійного фанатизму.

Сама історія залишається незмінною. Замкнена та самотня школярка Керрі, яка все життя перебувала під суворим контролем матері, потрапляє до звичайної школи, де стикається з жорстоким ставленням зі сторони однолітків. Але у героїні є особлива здібність – телекінез, який поступово виходить з-під контролю. Коли знущання в школі переходять всі межі, а мати вдома все більше обмежує, її здібність перетворюється на смертельну зброю.

"Той, хто біжить по лезу 2099"

1 сезон, 8 епізодів

Rotten Tomatoes (критики) – 72%

Продовження культової історії в стилі кіберпанку. Події розгортаються у 2099 році – через 50 років після подій фільму "Той, хто біжить по лезу 2049".

У центрі сюжету нового серіалу Кора – втікачка, яка змушена стати мисливицею на реплікантів. Разом з репліканткою Овен героїня вирушає на пошуки іншого втікача. Однак подорож відкриває дівчатам небезпечну правду, що здатна зруйнувати весь порядок їхнього світу.

У головних ролях – Мішель Єо та Гантер Шафер. Творці серіалу обіцяють повернути глядачів до філософського світу франшизи, де межа між людиною та штучним інтелектом стає ще тоншою.

"На схід від Едему"

1 сезон, 7 епізодів

iMDB – 8.0

– Rotten Tomatoes (критики) – 87%

Серіал засновано на романі американського письменника Джона Стейнбека. Масштабна сімейна історія, де події розгортаються на початку 20 ст. у Каліфорнії. У романі йдеться про родини Трасків і Гамільтонів, а один із його ключових мотивів пов’язаний із біблійною історією Каїна й Авеля.

Поява загадкової дівчини Кеті спричиняє розкол в сім’ях. Родини тонуть у суперництві, ревнощах та скандалах. Її поява поступово змінює долі всіх членів сім’ї, а наслідки конфліктів починають впливати навіть на наступні покоління.

Головну роль у серіалі виконала Флоренс П’ю, яку ми зовсім скоро побачимо у нових "Месниках". "На схід від Едему" – історія про добро і зло, свободу вибору, сімейні травми та боротьбу з наслідками минулого. Глядачі в захваті від серіалу, про що говорять високі рейтинги.

"Крістал Лейк"

1 сезон, 8 епізодів

iMDB – 7.6

– Rotten Tomatoes (критики) – 77%

Якщо коротко, це приквел до горор-франшизи "П’ятниця 13-те", що показує передісторію ще маленького Джейсона Вурхіза, який у фільмах постає серійним вбивцею.

Серіал розкаже історію мами Джейсона – Памели. Героїня не може оговтатися після трагічної втрати сина (Джейсона) в міському озері. Коли до неї приїжджають двоє незнайомців, які розслідують загибель та намагаються дізнатися її минуле, це запускає ланцюг тривожних подій. Тепер мешканці містечка не розуміють, хто така насправді Памела Вурхіз, і який жах вона приховує за картинкою згорьованої матері.

Виробництвом займалася компанія А24, тож слід очікувати на максимальне напруження, провокацію, інтригу та нестандартний підхід до сюжету. Зрештою, глядачам серіал сподобався, відзначають витриману атмосферу, сюжет та відверті кадри жорстокості.

"Альтруїсти"

1 сезон, 8 епізодів

Rotten Tomatoes (критики) – 78%

Історія двох молодих і надзвичайно багатих людей, що прагнули змінити фінансовий ринок, але опинилися в епіцентрі одного з найбільших фінансових скандалів сучасності.

Як ви зрозуміли, серіал заснований на реальних подіях. Сем Бенкман-Фрід та Керолайн Еллісон – талановиті молоді підприємці, які швидко здобувають вплив у світі криптовалют. Однак їхні амбіції, особисті стосунки та бажання побудувати нову фінансову структуру закінчуються плачевно.

Коли у 2022 році їхню криптовалютну біржу FTX звинувачують у привласненні мільярдів доларів, блискуча репутація обертається судами, скандалами, маніпуляціями та зрадами. Це серіал про токсичні стосунки, які закінчилися крахом багатомільярдної біржі.

"Дипломатка"

4 сезон, 8 епізодів

iMDB – 8.1

– Rotten Tomatoes (критики) – 93%

Кейт Вайлер повертається до великої політики у 4-му сезоні популярного серіалу "Дипломатка" на Netflix. Далі без спойлерів.

Після подій попереднього сезону становище головної героїні стало ще складнішим. Балансувати між особистим життям та політичними амбіціями дедалі важче, а відповідальність за її рішення дедалі більша. Чоловік потрапляє в політичні інтриги, а боротьба за вплив в президентській адміністрації виходить за межі.

Кері Расселл та Руфус Сьюелл знову повертаються до своїх ролей. Четвертий сезон продовжує історію про закулісся міжнародної дипломатії. Глядачі оцінили новий сезон дуже добре. Кожен з нових епізодів має оцінку вище 8.0, а фінальний восьмий епізод отримав рекордну оцінку 9.5.

"Дипломатка" – надзвичайно успішний серіал, за 3 сезони команда встигла отримати 10 номінацій на Emmy та 7 номінацій на "Золотий глобус".

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