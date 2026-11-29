Киану Ривза застали за поцелуями с возлюбленной на публике (фото)
62-летний канадский актёр Киану Ривз вместе со своей возлюбленной, 53-летней художницей Александрой Грант, устроили романтический уик-энд в Испании.
Влюбленные разделяют увлечение скоростью и посетили заключительный этап чемпионата MotoGP — Гран-при Валенсии. А кадры уже распространяются в сети.
Киану Ривза застукали за поцелуями
Актёр и его возлюбленная — художница — наблюдали за гонкой с трибун, а также побывали за кулисами и пообщались с членами команды Ducati.
Более того, на трибунах папарацци "словили" пару за поцелуем.
Судя по всему, Грант искренне разделяет любовь своего возлюбленного к скоростным гонкам.
Грант и Ривз познакомились на званом ужине в 2009 году, а впервые сотрудничали в 2011 году над книгой Киану "Ода счастью", которую Александра проиллюстрировала. В 2016 году вышла книга Ривза "Тени" с иллюстрациями той же художницы.
Влюблённые публично объявили о своём романе, появившись вместе на красной дорожке в 2019 году. С тех пор они посетили множество публичных мероприятий.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Киану Ривза застали на свидании с любимой женщиной.
- Пару "застукали" папарацци в Лос-Анджелесе накануне Нового 2025 года.
Кроме того, недавно в СМИ появилась информация о том, что канадский актёр и художница тайно поженились во время поездки в Европу.