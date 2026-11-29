62-летний канадский актёр Киану Ривз вместе со своей возлюбленной, 53-летней художницей Александрой Грант, устроили романтический уик-энд в Испании.

Влюбленные разделяют увлечение скоростью и посетили заключительный этап чемпионата MotoGP — Гран-при Валенсии. А кадры уже распространяются в сети.

Киану Ривза застукали за поцелуями

Актёр и его возлюбленная — художница — наблюдали за гонкой с трибун, а также побывали за кулисами и пообщались с членами команды Ducati.

Более того, на трибунах папарацци "словили" пару за поцелуем.

Киану Ривз и Александра Грант Фото: Instagram

Судя по всему, Грант искренне разделяет любовь своего возлюбленного к скоростным гонкам.

Киану Ривз и Александра Грант

Грант и Ривз познакомились на званом ужине в 2009 году, а впервые сотрудничали в 2011 году над книгой Киану "Ода счастью", которую Александра проиллюстрировала. В 2016 году вышла книга Ривза "Тени" с иллюстрациями той же художницы.

Видео дня

Влюблённые публично объявили о своём романе, появившись вместе на красной дорожке в 2019 году. С тех пор они посетили множество публичных мероприятий.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, недавно в СМИ появилась информация о том, что канадский актёр и художница тайно поженились во время поездки в Европу.