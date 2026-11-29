Кіану Рівза заскочили за поцілунками з коханою на публіці (фото)
62-річний канадський актор Кіану Рівз разом зі своєю коханою, 53-річною художницею Олександрою Грант, влаштували романтичний вікенд в Іспанії.
Закохані поділяють захоплення швидкістю та відвідала фінальний етап чемпіонату MotoGP — Гран-прі Валенсії. А кадри вже ширяться мережею.
Кіану Рівза помітили за поцілунками
Актор та його кохана-художниця спостерігали за перегонами з трибун, а також побували за лаштунками та поспілкувалися з учасниками команди Ducati.
Ба більше, на трибунах папараці "зловили" парочку за поцілунком.
Судячи з усього, Грант щиро поділяє з коханим його любов до швидкісних перегонів.
Грант і Рівз познайомилися на званій вечері 2009 року, а уперше співпрацювали 2011 року над книжкою Кіану "Ода щастю", яку Олександра проілюструвала. У 2016 році вийшла книга Рівза "Тіні" з малюнками цієї ж художниці.
Про свій роман закохані оголосили публічно, вийшовши разом на червону доріжку 2019 року. Відтоді вони відвідали безліч публічних заходів.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Кіану Рівза застали на побаченні з коханою жінкою.
- Парочку "зловили" папараці в Лос-Анджелесі напередодні Нового 2025 року.
Крім того, нещодавно ЗМІ поширили інформацію, що канадський актор та художниця таємно одружилися під час поїздки до Європи.