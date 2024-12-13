Мелания Трамп вышла в свет в роскошном брючном костюме (фото)

Бывшая словенская модель умеет выбирать вещи, которые подчеркивают ее фигуру и статус.

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Мелания Трамп, жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, похоже, решила более активно включится в общественную жизнь в этот раз, и теперь постоянно сопровождает мужа на различных мероприятиях, давая возможность модным критикам оценивать ее наряды. Бывшая и уже почти снова первая леди США старается демонстрировать безупречный стиль, и очередное ее появление на публике не стало исключением, пишет WWD.

Чета Трампов посетила Нью-Йоркскую фондовую биржу, где Дональд Трамп позвонил в колокол открытия, став первым президентом, который сделал это со времен Рональда Рейгана. Во время мероприятия Дональд Трамп также праздновал избрание его человеком года 2024 по версии Time.

По этому случаю Мелания выбрала деловой наряд, надев светло-серый шерстяной костюм Ralph Lauren в тонкую белую полоску. Она сочетала его с расстегнутой белой рубашкой и парой туфлей из серой шерсти от Manolo Blahnik из последней осенней коллекции.

Мелания Трамп была в костюме от Ralph Lauren Фото: Getty

Миссис Трамп любит обувь этого бренда. Ее много раз видели в туфлях BB от Blahnik в разных цветовых вариантах – есть черная замша, серая шерсть и белая замша среди прочих. Из Christian Louboutin она большая поклонница туфель So Kate из черной и красной кожи питона, просто черной кожи и других, а также часто носит туфли Roger Vivier. Что касается балеток, в которых Мелания также часто появляется на публике, то она отдает предпочтение Vivier и Louboutin.

Иногда ее также можно увидеть в классических двухцветных балетках Chanel. В них ее заметили в июне 2023 года, когда она заходила в Trump Tower.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп рассказала, что изменится во время ее второго срока на посту первой леди, а также рассказывал о ее публичных провалах и модных ошибках.