Меланія Трамп вийшла у світ у розкішному штанному костюмі (фото)

Колишня словенська модель вміє обирати речі, які підкреслюють її фігуру і статус.

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Меланія Трамп, дружина новообраного президента США Дональда Трампа, схоже, вирішила активніше долучитися до суспільного життя цього разу, і тепер постійно супроводжує чоловіка на різних заходах, даючи можливість модним критикам оцінювати її вбрання. Колишня і вже майже знову перша леді США намагається демонструвати бездоганний стиль, і чергова її поява на публіці не стала винятком, пише WWD.

Подружжя Трампів відвідало Нью-Йоркську фондову біржу, де Дональд Трамп подзвонив у дзвін відкриття, ставши першим президентом, який зробив це з часів Рональда Рейгана. Під час заходу Дональд Трамп також святкував обрання його людиною року 2024 за версією Time.

З цієї нагоди Меланія вибрала ділове вбрання, одягнувши світло-сірий вовняний костюм Ralph Lauren у тонку білу смужку. Вона поєднала його з розстебнутою білою сорочкою і парою туфель з сірої вовни від Manolo Blahnik з останньої осінньої колекції.

Меланія Трамп була в костюмі від Ralph Lauren Фото: Getty

Місіс Трамп любить взуття цього бренду. Її багато разів бачили в туфлях BB від Blahnik у різних колірних варіантах – є чорна замша, сіра шерсть і біла замша серед інших. З Christian Louboutin вона велика прихильниця туфель So Kate з чорної ы червоної шкіри пітона, просто чорної шкіри та інших, а також часто носить туфлі Roger Vivier. Що стосується балеток, в яких Меланія також часто з'являється на публіці, то вона віддає перевагу Vivier і Louboutin.

Іноді її також можна побачити в класичних двоколірних балетках Chanel. У них її помітили в червні 2023 року, коли вона заходила в Trump Tower.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп розповіла, що зміниться під час її другого терміну на посаді першої леді, а також розповідав про її публічні провали і модні помилки.