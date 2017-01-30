На рынке труда Украины растет количество вакансий

Количество вакансий на рынке труда в Украине по итогам 2016 года увеличилось на 46%.

По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, это стало свидетельством того, что большинство компаний смогли преодолеть кризис и достичь роста.

Об этом Гройсман написал в Facebook.

"По итогам 2016 года видим позитивный сигнал экономического роста: по данным компании HeadHunter Украина, в 2016 году количество вакансий увеличилось на 46%, и большинство компаний смогли преодолеть кризис и добиться роста. Эти положительные тенденции нужно сохранить и усилить. Задача правительства - сделать экономический рост ощутимым для граждан", - заявил премьер.

Ранее Гройсман подчеркивал, что Украина имеет все возможности для осуществления экономического прорыва, который будет основан на росте экспорта промышленных товаров и увеличении инвестиций.

По данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2016 года выросло по сравнению с ноябрем на 13,5%, или на 52,9 тысячи человек, до 390,8 тысячи человек.

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1% по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года. В то же время, данный показатель вырос в первом квартале 2016 года до 9,9%, или 1,77 млн человек.

Статистические данные по итогам 2016 года еще не обнародовались, однако прогнозный показатель - 9,2%. Прогнозный показатель на 2017 год - менее 9%.

