Документы о продаже Сбербанка в НБУ еще не поступили, - Гонтарева

Документы могут поступить на этой неделе

В Национальный банк до сих пор не поступали линейные документы о продаже украинского подразделения российского Сбербанка. Об этом сегодня во время брифинга сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает РБК-Украина.

"Никаких официальных документов о продаже не поступало. Мы ждем эти документы", - заявила Гонтарева.

Она предположила, что документы могут поступить в течение этой недели.

Напомним, 27 марта 2017 года сообщалось, что российский банк Сбербанк объявил о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина). 100% акций приобретает консорциум инвесторов, в который войдут Norvik Bankа (Латвия) и белорусская частная компания, которой владеет гражданин Великобритании Саид Гуцериев.

Саид Гуцериев – сын Михаила Гуцериева, владельца "Русснефти" и Бинбанка.

Norvik Banka, согласно данным с его официального сайта, занимает седьмое место в Латвии по величине активов. Его главный акционер — гражданин Великобритании Григорий Гусельников, владелец Вятка-банка и бывший президент Бинбанка.