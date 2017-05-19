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Главная » Деньги » Дырявый занавес. Как антироссийские санкции отразятся на украинском бизнесе
Дырявый занавес. Как антироссийские санкции отразятся на украинском бизнесе
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Дырявый занавес. Как антироссийские санкции отразятся на украинском бизнесе

Фокус выяснил, как ограничения работы соцсетей, интернет-служб и программных продуктов из России повлияют на телеком-бизнес и жизнь бухгалтеров

Мария Бабенко - 19.05.17 502
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15 мая Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности Украины о расширении санкций в отношении российского бизнеса. Наибольший резонанс получило требование СНБО заблокировать российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", онлайн-сервисы Mail.ru и "Яндекс", а также запретить платежи в адрес разработчика бухгалтерской программы 1С.

Среди аргументов в пользу введения санкций чаще всего приводятся соображения информационной безопасности. Как объяснил Фокусу адвокат Павел Богомазов, российская ФСБ получила доступ к данным пользователей интернета на законодательном уровне ещё в 2014 году. Если ранее ФСБ могла просматривать информацию интернет-пользователей только после обращения в суд, то с 2014 года российские силовики могут получать её в любое время и в любом объёме.

Однако само по себе ограничение доступа к российским соцсетям вряд ли станет эффективной мерой для повышения уровня кибербезопасности в Украине. "Российским cпецслужбам доступны технические инструменты для тотальной слежки за любым пользователем интернета, даже если он никогда не работал с российскими сервисами. А после недавней утечки шпионских программ американского ЦРУ, подобные инструменты стали доступны каждому любопытному IT-специалисту", — поясняет IT-предприниматель Ярослав Корец. То же касается и ограничения влияния кремлёвской пропаганды, которая активно действует как в Facebook, так и в украинских и мировых СМИ. Поэтому Корец сравнивает украинский бан российских соцсетей с закрытой на замок дверью в доме с обвалившейся стеной.

Против кого дружим?

Ещё один аргумент в пользу санкций — экономический. Ограничение возможностей для заработка в Украине резидентам страны-агрессора выглядит правильной и адекватной реакцией. Однако в других отраслях экономики связанные с Россией предприятия чувствуют себя вполне вольготно. По данным Госстата, лишь за январь-февраль 2017 года объём российского импорта в Украину составил более $1 млрд. Вместе с тем, по оценкам Ярослава Корца, за счёт санкций против "Яндекса" и Mail.ru российские компании недополучат от украинского рынка интернет-рекламы около $20 млн в год. Для российских интернет-гигантов это несущественная сумма.

О работе с госсектором 1С всё-таки придётся забыть

А вот небольшие интернет-магазины украинских предпринимателей из-за блокировки российских сервисов пострадают сильно. Как отмечает кофаундер сервиса Opendatabot Алексей Иванкин, они получают около половины трафика из "ВКонтакте" и поиска "Яндекса", если поисковый трафик перейдёт в Google, аудитория таких магазинов будет потеряна.

Ничего не понятно

В растерянности и телеком. Как объяснил Фокусу управляющий партнёр юридической компании KODEX Евгений Ковтуненко, указ президента от 15 мая только лишь вводит в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В то время как разработка самого механизма ограничительных действий пока лишь поручена Кабмину и СБУ с участием Нацбанка. Учитывая, что процедура выполнения указа президента законодательно не урегулирована, чёткий алгоритм действий для телекоммуникационных компаний отсутствует.

Крупные телекоммуникационные компании самостоятельно начали готовиться к блокировке российских сервисов. Представители провайдера "Воля" отметили, что уже озадачили специалистов технического и юридического департаментов выполнением решения СНБО. Однако конкретные сроки блокировки российских ресурсов пока не называют.

Готовятся к отключению российских сервисов и в Укртелекоме. По словам представителя компании Михаила Шуранова, работы будут проводиться поэтапно и займут от нескольких дней до недели.

Мелкие же игроки рынка пытаются воспользоваться правовой неопределённостью. Многие из них пытаются уклониться от введения санкций из-за нежелания или невозможности нести дополнительные финансовые затраты. Как отмечает старший юрист практики IT&Медиа юрфирмы Juscutum Валерия Дяченко, организационно-техническая реализация блокировки будет стоить операторам немалых денег. Опыт внедрения предыдущих законодательных инициатив свидетельствует при этом, что расходы по приобретению и установке "железа" в Украине стараются возложить именно на бизнес.

Впрочем, серым провайдерам не стоит надеяться на неразбериху. "СБУ может применить силовой метод убеждения к какому-то среднего размера провайдеру, чтобы другим было неповадно", — прогнозирует возможное развитие событий партнёр компании Axon Partners Дмитрий Гадомский.

Кошмар бухгалтера

Санкции против разработчика бухгалтерской программы 1С получили не меньший резонанс, чем блокировка соцсетей. На 1С работает подавляющая доля украинских предприятий, а полноценную замену 1С найти непросто. Интригу внёс глава СНБО Александр Турчинов, который заявил о скором переводе всех государственных структур на некий качественный украинский программный продукт, так и не уточнив, о каком именно идёт речь.

За работу с подсанкционными ресурсами, сервисами и программами пользователей никто не будет наказывать

Помимо загадочного украинского продукта, альтернативой российскому софту может стать западное программное обеспечение. Но внедрение и сопровождение таких альтернатив 1С, как ORACLE или Microsoft Dynamics, требует значительных финансовых расходов, неподъёмных для малого и среднего бизнеса.

Впрочем, от частного бизнеса срочной замены 1С пока никто не требует. Как отмечают в СБУ, они только рекомендуют предпринимателям обратить внимание на то, что данные их бизнес-структур обрабатываются в РФ. Однако о работе с госсектором 1С всё-таки придётся забыть: как отмечают в СБУ, с 2018 года эта компания с российскими корнями больше не сможет участвовать в тендерах.

Компания "Скайлайн Софт" (оператор распространения программных продуктов "1С: Предприятие" в Украине) также поспешила успокоить клиентов. Её представители заверили, что в санкционный список внесены компании, а не сама программа. Пользователи могут продолжать работать с этим лицензионным продуктом на законных основаниях.

Что за это будет

Кроме того, все опрошенные Фокусом эксперты подтвердили, что за работу с подсанкционными ресурсами, сервисами и программами пользователей никто не будет наказывать. "Введённые санкции не несут в себе ограничения использования сервисов и соцсетей для конкретного круга лиц. Решение СНБО предусматривает лишь запрет для интернет-провайдеров предоставлять услуги доступа к конкретным сайтам. То есть к физическим или юридическим лицам это не имеет никакого отношения. Для них ответственность за использование соцсетей либо других российских сервисов не предусмотрена", — поясняет юрист юридическо-консалтинговой компании "Де-юре" Иван Топор. Это касается как клиентов 1С, которые приобрели лицензионный продукт, так и тех, кто ради прослушивания музыки "ВКонтакте" решит задействовать анонимайзер.

"В указе отсутствует запрет использовать "инкогнито окна" и турбо-режимы в браузерах, VPN, Tor, и любые другие методы обхода запрета. Более того, ответственность напрямую не предусмотрена даже для провайдеров. Для них при формальном и буквоедском подходе может наступить лишь административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3,4 тыс. грн за каждый случай нарушения", — говорит адвокат, партнёр компании Axon Partners Дмитрий Гадомский.

Одним словом, хоть решение СНБО достаточно противоречивое, большей части украинского бизнеса особых хлопот оно не принесёт.

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