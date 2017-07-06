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Главная » Деньги » Инфографика Индекс борща. Как подорожал борщевой набор продуктов в июне
<span class="label red">Инфографика</span> Индекс борща. Как подорожал борщевой набор продуктов в июне
Иллюстративное фото

Инфографика Индекс борща. Как подорожал борщевой набор продуктов в июне

Основные компоненты для любимого блюда нации с каждым месяцем становится всё более дорогими

06.07.17 386
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Стоимость кастрюли украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра в июне увеличилась по сравнению с маем на 9,2%, до 90,62 грн, что объясняется ростом потребительских цен на большинство ингредиентов этого блюда.

Об этом сообщила пресс-служба общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб" (ЭДК).

Согласно сообщению, стоимость кастрюли борща без мяса в июне выросла по сравнению с маем на 21,6% - до 28,04 грн.

edclub.com.ua

"По расчетам ЭДК, в июне 2017 года стоимость кастрюли украинского борща объемом 3,5-4 литра составляла: с мясом - 90,62 гривны, без мяса (постного) - 28,04 гривны. Таким образом, первый летний месяц ознаменовался существенным подорожанием стоимости приготовления украинского борща. Так, по сравнению с маем текущего года, в июне борщ с мясом подорожал на 9,2% ("плюс" 7,67 грн), постный - на 21,6% ("плюс" 4,99 грн)", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, больше всего цена выросла на овощи, в частности, на капусту - в 1,8 раза, свеклу - в 1,4 раза. Говядина прибавила в цене 4,5% за килограмм.

По сравнению с июнем 2016 года стоимость борща с мясом для украинцев выросла на 33,4%, без мяса – на 45,9%.

При расчетах аналитики исходили из следующего соотношения ингредиентов в блюде: 600 г говядины, 300 г капусты, 500 г свеклы, 500 г картофеля, 200 г моркови, 200 г лука, 30 г подсолнечного масла и 90 г томатной пасты.

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