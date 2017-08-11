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Главная » Деньги » Квартплата в Киеве поднимается со следующей недели

Квартплата в Киеве поднимается со следующей недели

Квартплата в Киеве поднимается со следующей недели
www.companion.ua

В 1,5-2 раза

11.08.17 429
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Жители Киева с 14 августа начнут получать коммунальные квитанции с увеличенным тарифом на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий.

Об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев на пресс-завтраке, темой которого была работа ЖЭУ Киева и новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, передает УНИАН.

"Уже со следующей недели киевляне начнут получать платежки с новыми ценами на услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Новый средневзвешенный тариф составит 5,8 грн/м кВ", - сказал Пантелеев.

По словам чиновника, причинами роста цен стали семикратное увеличение стоимости электроэнергии, рост почти в 5 раз цен на горюче-смазочные материалы, увеличение стоимости вывоза мусора и др.

"Однако, понимая, что у людей остается ряд вопросов к качеству услуг, мы начали внедрение планов повышения уровня сервиса", - добавил Пантелеев.

Напомним, власти Киева распоряжение №668 от 6 июня 2017 года утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. В записке к распоряжению отмечается, что новые тарифы предусмотрены для 8 тыс. 327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда всех 10 районов столицы).

Средний размер тарифа для этих домов составляет 6,43 грн за 1 кв. м с НДС. Власти города оставляют возможность населению платить за услугу по стимулирующим тарифам - 10% скидки (такая же действует и сегодня), если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным. На сегодня средняя цена за обслуживание 1 кв. м в столице составляет от 3 до 5 гривен в зависимости от управляющей компании.

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